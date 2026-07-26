Siete días para recorrer la Raya cacereña en bicicleta con una canción gratuita en cada parada

"La magia está en los pueblos" es el lema con el que BiciFolk llegará este verano para poner a bailar a la provincia de Cáceres. Entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, la música tradicional recorrerá las Aldeas Históricas de la Raya Cacereña en una ruta singular que unirá canciones, bicicletas, patrimonio y vida rural.

La iniciativa propone una manera diferente de acercarse a los pueblos. Los músicos no llegarán en grandes vehículos ni se limitarán a actuar sobre un escenario. Se desplazarán en bicicleta entre las distintas localidades, convirtiendo cada trayecto en parte de una experiencia que apuesta por una movilidad respetuosa con el entorno y por una cultura alejada de los grandes circuitos comerciales.

Los conciertos serán gratuitos y permitirán que vecinos y visitantes disfruten de la música popular en espacios estrechamente ligados a la historia y a la identidad del territorio. Cada parada se convertirá en un punto de encuentro entre artistas, habitantes, paisajes y tradiciones, demostrando que los pequeños municipios también pueden acoger propuestas culturales capaces de atraer público y generar actividad.

Música sobre dos ruedas

BiciFolk nació en el verano de 2021 impulsado por un grupo de músicos vinculados al folk ibérico y encabezado por el artista Javi Collado. La idea inicial era sencilla, pero ambiciosa: recorrer en bicicleta diferentes zonas rurales afectadas por la pérdida de población y ofrecer actuaciones gratuitas en sus pueblos.

Con el paso de las ediciones, el proyecto ha construido un cancionero itinerante alimentado por las experiencias vividas durante el camino. Las canciones interpretadas en cada parada no son únicamente parte de un espectáculo. También funcionan como una herramienta para recuperar melodías, historias y formas de expresión transmitidas durante generaciones.

La bicicleta ocupa un lugar central dentro de esta filosofía. No es solo el medio empleado para cubrir las distintas etapas, sino también un símbolo de cercanía, sostenibilidad y respeto hacia los lugares visitados. Los desplazamientos permiten observar el territorio a otro ritmo, entrar en contacto con sus habitantes y conocer de primera mano los recursos, necesidades y problemas de los municipios rurales.

Cultura fuera de los grandes escenarios

Uno de los principales objetivos de BiciFolk es facilitar el acceso a la música tradicional en lugares que habitualmente quedan fuera de las grandes programaciones culturales. El proyecto lleva los conciertos hasta plazas, calles y rincones patrimoniales, convirtiendo el propio pueblo en escenario.

La propuesta busca igualmente reivindicar que la cultura no debe concentrarse únicamente en las ciudades. Los núcleos con menos población conservan buena parte del patrimonio oral, musical y festivo del país, aunque muchas de estas manifestaciones corren el riesgo de desaparecer por la falta de relevo generacional.

Por ello, cada actuación pretende generar un diálogo entre los músicos y los vecinos. El público no ocupa un papel pasivo, ya que sus recuerdos, conocimientos y canciones también contribuyen a construir el recorrido. BiciFolk no solo lleva música a los pueblos: también escucha aquello que los pueblos todavía tienen que contar.

Un viaje por la Raya cacereña

La edición de este año tendrá como escenario las Aldeas Históricas de la Raya Cacereña, un territorio marcado por su cercanía con Portugal y por un importante legado arquitectónico, cultural y natural. Durante siete jornadas, el itinerario permitirá enlazar diferentes localidades mediante una experiencia en la que convivirán deporte, turismo, música y divulgación patrimonial.

La llegada del proyecto supone también una oportunidad para mostrar estos municipios a nuevos visitantes. Las actuaciones pueden favorecer el movimiento entre las distintas poblaciones, impulsar el conocimiento de sus recursos y contribuir a que bares y alojamientos reciban actividad durante las jornadas programadas.

La iniciativa conecta así con la voluntad de poner en valor un territorio que conserva tradiciones, paisajes y formas de vida singulares. Frente a la imagen de unos pueblos vacíos y sin oportunidades, el evento propone una mirada diferente: la del medio rural como espacio de creación, convivencia y futuro.

Javi Collado, memoria y experimentación

Al frente del proyecto se encuentra Javi Collado, músico e investigador estrechamente vinculado a la recuperación y divulgación de la música tradicional. Su trayectoria incluye iniciativas como el festival Caño-on o el Yeyé Weekend, además de proyectos musicales como Zas!Candil Folk, The Coats Cats y Collado Project.

Su trabajo se caracteriza por tender puentes entre las melodías heredadas del pasado y nuevas formas de interpretación. Esa misma filosofía vertebra BiciFolk, donde el repertorio popular se presenta desde una mirada actual, creativa y abierta a la participación de otros artistas y de las propias comunidades rurales.

La jornada inaugural permitirá conocer el origen y la evolución del proyecto, además de escuchar algunas de las músicas que han ido formando parte de sus viajes. Será el punto de partida de una semana en la que cada pedalada acercará una canción hasta un nuevo destino.