La Terrona, la encina más grande del mundo, ultima un nuevo acceso renovado para atraer más turismo a Zarza de Montánchez

La encina La Terrona, ubicada en Zarza de Montánchez, es uno de esos lugares que muchos extremeños aún tienen pendientes de descubrir. Quien la visita entiende enseguida por qué está considerada uno de los grandes tesoros naturales de la provincia. Con más de 16 metros de altura, un tronco de dimensiones extraordinarias y una edad estimada cercana a los 800 años, está considerada la encina más grande del mundo y una de las más longevas de la península ibérica. Declarada Árbol Singular de Extremadura, se ha convertido en el principal reclamo turístico de la localidad y en un símbolo del paisaje de dehesa cacereño.

Sin embargo, llegar hasta ella no siempre resultaba sencillo. El acceso presentaba numerosas dificultades, especialmente en épocas de lluvia, cuando el camino de tierra se convertía en un barrizal. Una situación que, según reconoce el alcalde de Zarza de Montánchez, Joaquín Rivas, suponía un obstáculo para seguir potenciando uno de los mayores atractivos turísticos del municipio.

Antes y después del camino a la encina. / E.P

"Es un cambio que va a venir muy bien a la economía del pueblo, porque invita más a los turistas a visitar la encina", explica el regidor. El Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Cáceres, está ultimando las obras de acondicionamiento del acceso. "No está terminado del todo, quedan unos detalles para finalizarlo", añade.

La actuación supera los 400.000 euros de inversión y está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'.

Un acceso más cómodo

El recorrido hasta La Terrona comienza junto al pabellón municipal y tiene una longitud aproximada de dos kilómetros. Hasta ahora era un camino de tierra con numerosos baches que, cuando llovía, se volvía prácticamente intransitable para muchos vehículos y dificultaba también el paseo a pie.

La imagen ha cambiado por completo. El nuevo firme de hormigón permite acceder con comodidad tanto andando como en coche hasta una zona de aparcamiento habilitada a unos 300 metros del árbol, en el entorno de la conocida Charca de las Lindosas.

Puente romano del Pozo del Prado. / Cedida

Además de mejorar la accesibilidad, el trayecto ofrece un valor añadido. Discurre entre dehesas de encinas y alcornoques, uno de los paisajes más representativos de Extremadura, y atraviesa un antiguo puente romano situado en la zona del Pozo del Prado, otro de los elementos patrimoniales del municipio.

A pie, el recorrido puede completarse en unos 25 minutos; en coche apenas lleva cinco. En ambos casos, el destino merece la pena.

Un gigante de ocho siglos

La Terrona no solo impresiona por sus dimensiones. Su enorme copa, sostenida por un entramado de gruesas ramas que han necesitado apoyos para garantizar su conservación, constituye un ejemplo excepcional de la riqueza natural extremeña. Durante siglos ha sobrevivido a tormentas, sequías y al paso del tiempo, convirtiéndose en un auténtico monumento vivo.

Cada año recibe la visita de cientos de personas atraídas por su historia y por la singularidad de contemplar un árbol que comenzó a crecer en plena Edad Media. Con la mejora del acceso, Zarza de Montánchez espera que ese flujo de visitantes siga aumentando y que La Terrona continúe consolidándose como uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza en la provincia de Cáceres.