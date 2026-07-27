Juegos de azar
La ONCE reparte 240.000 euros en Almaraz con doce cupones premiados
El vendedor José María Blanco distribuyó los boletos, agraciados con 20.000 euros cada uno, durante su ruta habitual por la localidad
La suerte ha sonreído este fin de semana a Almaraz. El sorteo del Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE, celebrado el pasado sábado 25 de julio, ha dejado un total de 240.000 euros en esta localidad de la provincia de Cáceres. El premio se ha repartido mediante doce cupones agraciados con 20.000 euros cada uno, según ha informado este lunes la organización. Los boletos fueron vendidos por José María Blanco Martín, agente vendedor de la ONCE adscrito a la Agencia de Plasencia.
Blanco desarrolla habitualmente su labor comercial mediante una ruta de venta por Almaraz, por lo que los cupones pudieron ser adquiridos tanto por vecinos del municipio como por personas que se encontraban de paso o visitaban la localidad durante el fin de semana.
Por el momento, no ha trascendido si los doce cupones premiados fueron adquiridos por diferentes compradores o si alguno de los afortunados se hizo con más de un boleto. En cualquier caso, el sorteo deja una importante cantidad de dinero en el municipio cacereño, con premios individuales de 20.000 euros por cupón.
El Sueldazo Fin de Semana se celebra todos los sábados y domingos. Su premio principal consiste en 5.000 euros al mes durante 20 años, a los que se suman 300.000 euros al contado. Además, el sorteo contempla otros cuatro premios de 2.000 euros mensuales durante diez años. Los números premiados y el resultado completo del sorteo pueden consultarse en la página oficial de Juegos ONCE.
La organización recuerda que sus cupones se comercializan a través de más de 20.000 vendedores y vendedoras, además de su plataforma digital y de los establecimientos colaboradores autorizados.
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