Los Goya se citan en La Vera para celebrar el gran momento del cine extremeño

El cine de animación extremeño será uno de los grandes protagonistas de la IX Muestra de Cine y Cultura La Vera Indómita gracias a una programación especial organizada por la Filmoteca de Extremadura, que aprovechará este lunes y martes el festival para reivindicar el excelente momento creativo que atraviesa el sector y su creciente presencia en los principales certámenes cinematográficos del país.

La iniciativa forma parte de la colaboración que la Filmoteca mantiene con este certamen, donde además desarrolla durante todo el año proyecciones mensuales en Jarandilla de la Vera junto a la Asociación Badila, con el objetivo de acercar la cultura cinematográfica al medio rural y generar espacios de encuentro entre cineastas y público.

Tres cortometrajes referentes del cine de animación

La programación arrancará este lunes 27 de julio en el barrio de La Higuera, en Garganta la Olla, con la sesión 'Tómate un corto a miVera', de entrada libre. Durante la jornada se proyectarán tres de los trabajos más destacados de la animación española reciente: 'El corto de Rubén', 'El estado del alma' y 'Gilbert', producciones extremeñas que fueron protagonistas en la última edición de los Premios Goya, donde lograron dos nominaciones y el galardón al Mejor Cortometraje de Animación para Gilbert.

La sesión estará presentada por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y contará con la participación de la presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, Pilar Díaz Pardo; la directora y guionista Sara Naves, autora de El estado del alma, que viajará desde Portugal para asistir al encuentro; y el crítico cinematográfico Emilio Luna, colaborador de The Glow.

Un debate sobre el futuro del cine extremeño

La programación continuará el martes 28 de julio en el Parador de Jarandilla de la Vera con el encuentro 'Fuera de Plano. Conversaciones sin guion: El cine extremeño', un espacio de diálogo abierto que analizará el momento que vive la producción audiovisual de la región y el creciente reconocimiento que está obteniendo tanto en festivales nacionales como internacionales.

Moderado también por Antonio Gil Aparicio, el coloquio volverá a reunir a Pilar Díaz Pardo, Sara Naves y Emilio Luna para reflexionar sobre la evolución del sector y las oportunidades que se abren para los creadores extremeños.

Durante la conversación también se abordará la destacada presencia del cine regional en el Festival de Málaga 2026, donde el documental 'Recuerdo tu nombre', dirigido por Silvia Venegas, obtuvo dos Biznagas de Plata, consolidando la proyección del audiovisual extremeño en algunos de los escaparates más importantes del panorama cinematográfico.

Un festival que recorre nueve municipios

Estas actividades se integran en la IX Muestra de Cine y Cultura La Vera Indómita, que se celebra del 20 de julio al 1 de agosto en nueve municipios de la comarca con una programación que combina cine, música, artes escénicas y creación contemporánea bajo el lema 'Somos agua'.

Con esta iniciativa, la Filmoteca de Extremadura refuerza su apuesta por descentralizar la oferta cultural y acercar el cine al territorio, al tiempo que pone el foco en una generación de creadores que está situando a Extremadura entre los referentes del cine de animación y del audiovisual español.