El mapa de la mortalidad de la provincia de Cáceres: de la alta tasa de Carbajo al 0% de Casas de Miravete

La mortalidad no se reparte por igual en el mapa de la provincia de Cáceres. Mientras hay municipios que durante todo 2024 no registraron ningún fallecimiento, otros superaron las 50 defunciones por cada mil habitantes, una diferencia que refleja, sobre todo, el peso que tiene el envejecimiento y el reducido tamaño de la población en muchos pueblos cacereños.

Los últimos datos municipales disponibles del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), publicados en octubre de 2025 y correspondientes a 2024 —el año más reciente que permite consultar el organismo— muestran un panorama muy desigual entre unas localidades y otras.

En el extremo inferior aparecen Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Collado de la Vera y Piedras Albas, donde la tasa bruta de mortalidad fue de 0 fallecimientos por cada mil habitantes. En la práctica significa que durante ese año no se produjo ninguna defunción entre su población.

Muy cerca se sitúan Santiago del Campo, con una tasa de 4 por cada mil habitantes, y Valdemorales, con 4,62 por cada mil.

En el lado opuesto destaca Carbajo, que registró la mayor tasa de mortalidad de toda la provincia, con 50,42 fallecimientos por cada mil habitantes. Le siguen Guijo de Coria (42,67), Bohonal de Ibor (40,28), Benquerencia (37,97), Descargamaría (37,38) y Calzadilla (35,4).

Sin embargo, estos datos requieren contexto. La tasa se calcula en función de la población de cada municipio, por lo que en localidades con apenas unos cientos de vecinos unas pocas defunciones pueden disparar el indicador. No significa necesariamente que allí muera más gente en términos absolutos, sino que el peso de esos fallecimientos sobre el total de habitantes es mucho mayor.

La población cambia completamente la lectura

El caso de Carbajo es ilustrativo. El municipio ronda los 450 habitantes, por lo que una veintena larga de fallecimientos basta para situarlo como el pueblo con la mayor tasa de mortalidad de la provincia.

Algo similar ocurre en Benquerencia, con poco más de un centenar de vecinos; Descargamaría, con alrededor de 300; Guijo de Coria, con unos 170; o Calzadilla, que apenas supera los 700 habitantes.

Por el contrario, en localidades con varios miles de residentes pueden producirse muchas más defunciones en números absolutos y, aun así, presentar una tasa considerablemente menor.

El envejecimiento, detrás de las diferencias

La explicación principal está en la estructura demográfica. Muchos de los municipios con las tasas más elevadas son pequeñas localidades rurales muy envejecidas, donde la proporción de personas mayores es muy superior a la media provincial.

En cambio, los municipios que registraron una mortalidad nula durante 2024 también comparten un denominador común: poblaciones muy reducidas. En pueblos de apenas unos cientos de habitantes es perfectamente posible que durante un año concreto no se produzca ningún fallecimiento y que, al siguiente, la tasa cambie de forma notable con solo unos pocos casos.

Por ello, los expertos suelen recomendar interpretar este indicador con prudencia cuando se analiza la realidad de municipios pequeños, ya que pequeñas variaciones en el número de defunciones provocan grandes cambios estadísticos.

Aun así, el mapa elaborado a partir de los datos del Instituto de Estadística de Extremadura permite comprobar hasta qué punto la realidad demográfica de la provincia de Cáceres es muy distinta de un pueblo a otro y cómo el envejecimiento continúa marcando la evolución de buena parte del medio rural extremeño.