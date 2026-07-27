De Rosa López a Xriz y Despistaos: Miajadas ya tiene la banda sonora de su verano

Durante el verano, la oferta cultural se convierte en uno de los grandes atractivos de los municipios cacereños. Es una forma de demostrar a vecinos y visitantes que los pueblos ofrecen mucho más que tardes de piscina o refugio frente al ventilador.

Miajadas volverá a convertir la música en uno de los ejes de su Feria de Agosto con una programación que reunirá artistas y estilos para todos los gustos, consolidando una cita que cada año llena de ambiente las calles y el recinto ferial.

El calendario arrancará el 1 de agosto en el Recinto Ferial con los conciertos gratuitos de Depol y Chambao, una primera gran cita que servirá como antesala de varios días en los que la música será la auténtica protagonista.

Una semana después, el 8 de agosto, llegará una de las novedades más esperadas con el Festival Superlatino 2000 Miajadas, también con entrada gratuita. Sobre el escenario se sucederán artistas como Fuego, DCS, Lorna, Xriz, Romántico Latino, Óscar Herrera y Juanma Sound, recuperando algunos de los grandes éxitos latinos de principios de siglo.

Tributos, pop y grandes voces

La programación continuará el 9 de agosto, coincidiendo con el pregón de las fiestas, con un tributo a Extremoduro, una propuesta dirigida a los seguidores del rock nacional que pondrá el broche a la jornada inaugural.

La actividad se trasladará después a la Plaza de España, escenario de la tradicional Feria de Día. El 10 de agosto será el turno de Despistaos, mientras que el 11 de agosto llegará un tributo dedicado a Estopa, dos actuaciones que compartirán protagonismo con el ambiente festivo del centro de la localidad.

El 12 de agosto actuará Nolasco, completando una programación que combina artistas consolidados con propuestas capaces de atraer a públicos muy diferentes.

La gran clausura musical llegará esa misma noche con el concierto de Rosa López en el Recinto Ferial, una de las actuaciones más esperadas de toda la programación y que pondrá el punto final a los conciertos principales de esta edición.

Las noches seguirán en la Caseta Joven

Las actuaciones sobre los escenarios principales convivirán con una intensa programación nocturna.

La Caseta Municipal volverá a reunir durante los días 10, 11 y 12 de agosto a diferentes orquestas encargadas de prolongar la fiesta hasta la madrugada, mientras que la Caseta Joven ofrecerá sesiones de DJs cada noche.

El 9 de agosto actuarán Joni Carrasco y Roberto Corrales; el 10, Diego Cancho y Luis García; el 11 será el turno de Pedro Sojo y Carlexx; y el 12 cerrarán la programación Ismael Ruiz y Josevi Ruiz.

Desde el Ayuntamiento también han anunciado que todavía queda por desvelarse una sorpresa final que servirá para cerrar una Feria de Agosto que aspira a convertirse en una de las más participativas de los últimos años.

La gran cita festiva del municipio

La Feria de Agosto constituye desde hace décadas la principal celebración festiva de Miajadas y concentra buena parte de la actividad cultural y de ocio del municipio.

Tradicionalmente, los días grandes se desarrollan entre el 9 y el 12 de agosto, coincidiendo con actos tan representativos como el pregón de las fiestas, la coronación de las reinas y damas, el Festival de Folklore Extremeño, los tradicionales cabezudos, las actividades infantiles, las verbenas, los fuegos artificiales y la animación de calle, a los que se suma una amplia programación musical que cada año atrae a miles de personas.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado además la programación previa a la feria con actuaciones culturales y musicales, así como iniciativas dirigidas a la juventud, como el Certamen de Peñas Juveniles, que vuelve a celebrarse en esta edición para fomentar la participación de los grupos locales durante los días grandes de las fiestas.

En Miajadas, agosto es el momento en el que la música toma las plazas, las peñas vuelven a reunirse, las calles recuperan su bullicio y el municipio demuestra, una vez más, que las mejores fiestas son aquellas capaces de reunir a varias generaciones alrededor de un mismo escenario.