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Violencia de género

Almaraz refuerza la protección de las víctimas de violencia de género con su entrada en VioGén

Almaraz se convierte en el decimocuarto municipio extremeño en integrarse en el Sistema VioGén, impulsado por el Ministerio del Interior

Imagen de la firma de la adhesión.

Imagen de la firma de la adhesión. / Ayuntamiento de Almaraz

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Pablo Parra

Cáceres

El municipio de Almaraz ha dado un paso más en la lucha contra la violencia de género con su incorporación al Sistema VioGén, una medida que permitirá reforzar la protección de las víctimas mediante una mayor coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil.

La adhesión se ha formalizado este lunes durante la Junta Local de Seguridad copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz. Gracias a este acuerdo, la Policía Local asumirá de forma progresiva, y siempre en coordinación con la Guardia Civil, hasta el 50% de los casos de violencia de género catalogados como de riesgo bajo en el municipio.

En la actualidad, Almaraz cuenta con siete mujeres bajo protección policial. De ellas, seis tienen asignado un nivel de riesgo bajo y una presenta un nivel de riesgo medio, por lo que continuará siendo atendida conforme al protocolo establecido.

Con esta incorporación, ya son catorce los municipios extremeños integrados en el Sistema VioGén, siete en la provincia de Cáceres y otros siete en la de Badajoz. El sistema, impulsado por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo mejorar la protección de las víctimas mediante el intercambio de información y la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permitiendo un seguimiento individualizado de cada caso y una respuesta adaptada al nivel de riesgo.

Imagen de la reunión.

Imagen de la reunión. / Ayuntamiento de Almaraz

Durante la reunión, el subdelegado del Gobierno destacó la importancia de seguir ampliando la red de municipios adheridos al sistema. "Cada municipio que se incorpora al Sistema VioGén fortalece la protección de las víctimas de violencia de género. Desde la Subdelegación del Gobierno seguiremos impulsando estas adhesiones porque la colaboración entre las policías locales y la Guardia Civil permite ofrecer una respuesta más cercana y eficaz", afirmó José Antonio García, quien animó a los ayuntamientos que aún no forman parte del programa a sumarse "a este compromiso con la protección de las mujeres".

Dispositivo especial para las fiestas de San Roque

La Junta Local de Seguridad también sirvió para coordinar el dispositivo previsto con motivo de las fiestas patronales de San Roque, que se celebrarán del 15 al 18 de agosto, así como para el concierto programado el próximo 8 de agosto.

El operativo de seguridad estará integrado por 28 agentes de la Guardia Civil, distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche. A ellos se sumarán otros 28 efectivos del Subsector de Tráfico, que realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos y salidas del municipio con el fin de reforzar la seguridad vial durante los días de mayor afluencia.

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La Policía Local desplegará un total de 16 agentes repartidos en los distintos turnos de servicio, mientras que Protección Civil movilizará alrededor de 50 voluntarios procedentes de Almaraz, Coria y Navalmoral de la Mata. El dispositivo se completará con servicios sanitarios y personal de seguridad privada para garantizar una respuesta coordinada y velar por la seguridad tanto de los vecinos como de los numerosos visitantes que se esperan durante las celebraciones.

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