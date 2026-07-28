La vuelta al mundo a través de cinco continentes comienza este verano en Trujillo

El mes de julio se despedirá este año en Huertas de Ánimas con la celebración del Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, una cita que volverá a convertir la ciudad en punto de encuentro de tradiciones llegadas desde distintos rincones del planeta.

La localidad trujillana dará el pistoletazo de salida a la 39.ª edición de un evento que, tras su estreno, continuará recorriendo numerosos municipios de la provincia hasta el próximo 15 de agosto, llevando la música y la danza tradicional a decenas de localidades.

La edición de este año reunirá sobre los escenarios a agrupaciones procedentes de Indonesia, México, Colombia, Chile, Macedonia del Norte, Kazajistán y Kenia, que compartirán protagonismo con los grupos extremeños en un festival que, desde hace casi cuatro décadas, ha hecho de la convivencia entre culturas su principal seña de identidad.

Un recorrido por las tradiciones del mundo

El cartel estará formado por el KTF Radha Sarisha, de Indonesia; el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico Celaya y el conjunto Sonlince, ambos de México; la corporación Yemayá, de Colombia; el ballet folclórico Alma Chilena y la banda Renacer, de Chile; el conjunto nacional Etnos, de Macedonia del Norte; el grupo Ukili Ybyrai Akmola, de Kazajistán, y el conjunto African Tumbas, de Kenia.

Cada formación mostrará sobre el escenario la esencia de su país a través de la música, el baile, el vestuario y las tradiciones populares, ofreciendo al público un recorrido por manifestaciones culturales de cinco continentes sin salir de Extremadura.

Una cita que une cultura y convivencia

La directora del festival, Laura Llera, destaca que el encuentro se ha consolidado como "uno de los festivales folclóricos más reconocidos de España", tanto por su duración como por el número de municipios en los que está presente. A su juicio, la música, la danza, el color y la convivencia definen una propuesta que cada verano convierte a Extremadura en un punto de encuentro entre culturas.

Llera también subraya que la continuidad del festival es posible gracias al trabajo conjunto del comité organizador y de la Junta Directiva de la Federación Extremeña de Folklore, entidad que mantiene el compromiso de seguir ampliando el alcance de esta iniciativa para acercar tanto el folklore extremeño como el de los países participantes a todos los rincones de la región y también de la vecina Portugal.

Casi cuatro décadas recorriendo Extremadura

El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura nació en 1986, impulsado por la Federación Extremeña de Folklore bajo la presidencia de Andrés Serrano Blanco. Aquella primera edición contó únicamente con tres grupos internacionales, procedentes de Italia, Portugal y la entonces Yugoslavia, y apostó por un formato muy diferente al actual.

Durante sus primeros años, los artistas convivían durante toda su estancia con familias de los grupos locales. No solo compartían los escenarios, sino también las comidas, los alojamientos y la vida cotidiana de los municipios que los recibían, favoreciendo un intercambio cultural mucho más estrecho.

El festival inició entonces un recorrido itinerante que, con el paso del tiempo, fue creciendo. A partir de 1990, coincidiendo con la presidencia de José Joaquín Masa Romero, la organización decidió ampliar el número de localidades participantes. Ese cambio permitió consolidar una red de actuaciones que hoy convierte al festival en una de las grandes referencias del calendario cultural extremeño.

Mucho más que un espectáculo

Con el paso de los años, el encuentro ha evolucionado sin perder el espíritu con el que nació: utilizar el folklore como herramienta de diálogo entre pueblos. Cada edición no solo acerca al público músicas y bailes de lugares muy distintos, sino que también favorece el conocimiento mutuo entre artistas, organizadores y vecinos de las localidades anfitrionas.

La nueva edición reafirmará una vez más que el lenguaje de la tradición no necesita traducción. Durante dos semanas, los trajes, las melodías y las danzas hablarán un idioma común que une culturas separadas por miles de kilómetros, pero capaces de encontrarse cada verano sobre los escenarios de Extremadura.