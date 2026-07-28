La fiesta que demuestra que el verdadero "tesoro" de Aliseda está en sus vecinos

Cada municipio de la provincia de Cáceres guarda una historia que para sus vecinos constituye un auténtico tesoro. Pero en uno de ellos ese tesoro existe de verdad y, cada año, todo el pueblo invita a descubrirlo. Durante un fin de semana, Aliseda viaja al pasado para representar la leyenda de una de las piezas arqueológicas más importantes halladas en Extremadura.

La localidad celebrará del 31 de julio al 2 de agosto la decimotercera edición de El Tesoro de Aliseda, La Leyenda, una cita ya consolidada en la comarca Tajo-Salor que combinará recreaciones históricas, talleres, rutas, música, gastronomía y actividades familiares. Este año, además, la celebración llega con una aspiración especial: el Ayuntamiento ha iniciado los pasos para que sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La alcaldesa, Raquel Liberal, ha destacado que "esta candidatura resume trece años de trabajo colectivo, ilusión y compromiso con la historia del municipio". La fiesta, ha explicado, no solo recupera el pasado protohistórico de Aliseda, sino que convierte ese legado en un motor turístico, cultural y económico para toda la zona.

Un pueblo volcado con su historia

La organización descansa en el trabajo conjunto del Ayuntamiento, la Asociación Cultural Amigos del Tesoro, la Oficina de Turismo, Tagus, la Mancomunidad Tajo-Salor, asociaciones locales, trabajadores municipales y numerosos voluntarios. Liberal ha subrayado que son precisamente los vecinos quienes cada año sostienen una celebración que ya forma parte de la identidad del pueblo.

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, Francisco Javier Díaz, ha señalado que el evento se ha convertido en un referente comarcal y que su crecimiento demuestra que "el proyecto avanza en la dirección adecuada".

La Diputación mantendrá su respaldo económico y logístico, al considerar que iniciativas de este tipo ayudan a conservar las raíces, divulgar la historia local y mantener vivos los municipios.

Para el diputado, la persistencia de la fiesta también representa la continuidad de Aliseda como comunidad. De ahí que haya animado al Ayuntamiento y a quienes participan en su organización a seguir trabajando para que este encuentro tenga una larga trayectoria.

Un poblado tartésico que cobrará vida

El programa comenzará este viernes a las 22:00 horas en la plaza Doctor Fleming, con la inauguración oficial y la representación de 'La Dama del Tesoro', una adaptación de 'La dama duende', de Calderón de la Barca.

El sábado concentrará las principales novedades. A las 10:00 horas se celebrará un taller de jóvenes arqueólogos en la Casa de la Cultura. A las 13:00 llegará la Ruta de la Tapina, con degustaciones de achicorio, morcilla y otros embutidos locales en los bares y restaurantes.

Por la tarde abrirán de manera simultánea el Mercado de Tartesos, en la calle Libertad, y la recreación de Tierra de Alisos, nombre con el que se presentará la Aliseda del siglo VII antes de Cristo. Gracias a una subvención de Tagus, varios grupos profesionales de recreación histórica participarán por primera vez en el poblado.

Las asociaciones de divulgación Tanit, Tamusiens, Terra Alfar y Terra Carpetana mostrarán oficios, cerámica y trabajos de forja, acompañados por actores que interactuarán con el público. La intención es que los visitantes no contemplen una escena estática, sino que entren en un asentamiento vivo, con personajes, tareas cotidianas y relatos contados en primera persona.

El visitante entra en la leyenda

El pasacalle 'El ocaso de Tartesos, más allá de los sueños' partirá a las 20:30 horas desde la plaza de Extremadura hasta la plaza Mayor. Allí se estrenará el pasaporte del poblado, dirigido especialmente a quienes acudan caracterizados.

Con él podrán participar en cinco talleres: tejido de pulseras con tablillas, elaboración de amuletos de terracota, escritura tartésica, consejo de caza y visita al oráculo. El objetivo es convertir al público en parte activa de la experiencia.

La jornada concluirá con la comensalidad de la Casa Santuario, en las traseras de la iglesia, y con el ritual de la Fuente de Astartes, donde los asistentes podrán pedir sus deseos. La percusión del grupo Musirqueros, un espectáculo de fuego y una sesión de dos djs hasta las cinco de la madrugada completarán la noche.

El domingo se celebrará la tradicional búsqueda infantil del tesoro y una actividad astronómica en busca de la estrella Arturo en el Centro de Interpretación de la Mina Pastora.

Un hallazgo con más de un siglo de historia

Fran, técnico de Turismo de Aliseda, ha recordado que el tesoro fue descubierto el 29 de febrero de 1920. Tras su hallazgo, las piezas pasaron por la casa de la familia, fueron lavadas en un arroyo e incluso algunas llegaron a venderse en el pueblo. Días después, uno de los descubridores y su padre viajaron en tren a Cáceres para intentar comercializarlas.

Parte del conjunto terminó en la joyería de Cezón, actual joyería Carlos, en la plaza de San Juan, hasta que las autoridades intervinieron. Las piezas permanecieron durante algunos días en un edificio de Hacienda de la calle Pizarro y el 26 de septiembre llegaron al Museo Arqueológico Nacional de la mano de José Ramón Mélida.

En 106 años, el museo solo ha permitido que algunas piezas repetidas salieran de Madrid en dos ocasiones. Aliseda conserva una réplica muy fiel, pero su principal reivindicación no es recuperar el conjunto, sino seguir excavando en terrenos capaces de revelar nuevas páginas de su pasado.

Durante tres días, Aliseda volverá a abrir esa puerta a su pasado, para recordar que su verdadero valor está también en todo un pueblo dispuesto a seguir contando la historia que comenzó bajo su tierra.