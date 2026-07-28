Llenazo en Jaraíz de la Vera con una nueva edición de la concentración motera anual

Jaraíz de la Vera volvió a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de cientos de motoristas llegados de distintos puntos de España con motivo de la octava Concentración Motera 'Jaraíz a 2 Ruedas', un evento que reunió a una gran afluencia de vecinos de La Vera y visitantes atraídos por un completo programa de actividades y por el espectáculo de freestyle celebrado el sábado.

Uno de los momentos más esperados de la concentración tuvo lugar en el Campo de Fútbol de la localidad, donde dos pilotos de freestyle ofrecieron una exhibición que hizo vibrar al público. Ante las gradas repletas de espectadores, los motoristas realizaron impresionantes saltos y grandes piruetas en el aire, encadenando acrobacias de gran dificultad que fueron recibidas con continuos aplausos y ovaciones por parte de los asistentes.

Motero volando. / Cedida

La exhibición se convirtió en uno de los principales reclamos de un fin de semana en el que el rugido de los motores volvió a adueñarse de las calles de Jaraíz de la Vera. Durante los tres días de concentración, la localidad recibió a numerosos aficionados a las dos ruedas, consolidando una cita que ya se ha convertido en un referente para los amantes del motociclismo en Extremadura.

Pasacalles y música en directo

Además del espectáculo de freestyle, la programación incluyó un pasacalles de vespas, scooters y motos clásicas, rutas por la comarca de La Vera, exhibiciones y diversas actividades dirigidas a los participantes. Las noches también estuvieron marcadas por la música en directo, con conciertos celebrados en la plaza Mayor que prolongaron el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

La gran respuesta del público volvió a poner de manifiesto el arraigo que ha alcanzado esta concentración motera, que cada verano atrae tanto a participantes como a curiosos y vecinos de toda la comarca para disfrutar del ambiente, las motocicletas y las exhibiciones.

La octava edición de 'Jaraíz a 2 Ruedas' estuvo organizada por el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera en colaboración con la Peña Motera Los Balines, que un año más apostaron por un programa pensado para reunir a aficionados de todas las edades en torno a la pasión por el mundo de las dos ruedas.