El contenedor marrón llama a la puerta de la hostelería en 60 municipios cacereños

Separar correctamente los restos orgánicos en bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos será más sencillo en 60 municipios de la provincia de Cáceres. El Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha puesto en marcha una campaña con la que pretende reforzar el uso del contenedor marrón en aquellos sectores donde una correcta separación de los biorresiduos puede tener un mayor impacto ambiental.

La actuación comenzó este 27 de julio y se prolongará hasta el 31 de julio, con un recorrido por municipios distribuidos por diferentes comarcas cacereñas. El objetivo no pasa únicamente por incrementar el número de usuarios del servicio, sino por lograr que la materia orgánica llegue en mejores condiciones al proceso de reciclaje y pueda aprovecharse con mayor eficacia.

Un contacto directo con los grandes generadores

En lugar de desarrollar una campaña informativa general, MásMedio ha optado por acercarse directamente a los negocios y entidades que producen un mayor volumen de residuos orgánicos. Para ello, equipos de educadores ambientales visitarán personalmente cada establecimiento, resolverán dudas y ofrecerán recomendaciones adaptadas a su actividad diaria.

Campaña sobre el uso del contenedor marrón en el Bar Nora de Serradilla. / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante estos encuentros se explicará qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y cuáles deben seguir otros circuitos de recogida. La finalidad es evitar errores en la separación, reducir la presencia de materiales impropios y mejorar la calidad del residuo orgánico que posteriormente será tratado.

Herramientas para facilitar la separación

La información irá acompañada de medidas prácticas. Los establecimientos participantes recibirán contenedores de 120 litros, bolsas compostables y los dispositivos necesarios para utilizar los contenedores de materia orgánica instalados en la vía pública, adaptados al sistema implantado en cada municipio.

La campaña llegará a localidades repartidas por buena parte de la provincia, desde municipios de La Vera, el Valle del Jerte o el Ambroz hasta otros del entorno de Monfragüe, Tajo-Salor o Trasierra-Tierras de Granadilla.

Cambiar hábitos para reducir residuos

Esta actuación forma parte de la campaña de sensibilización 'No a la #Excusitis. Sí al orgánico', impulsada por el Consorcio MásMedio para favorecer la recogida diferenciada de los biorresiduos y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente.

Campaña sobre el uso del contenedor marrón en la Taberna El Albero de La Garganta. / Cedida a El Periódico Extremadura

El proyecto se desarrolla dentro del programa de implantación y mejora de la recogida selectiva de la fracción orgánica, financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante fondos europeos NextGenerationEU.

La iniciativa busca reducir la cantidad de residuos que termina en los vertederos, mejorar el aprovechamiento de la materia orgánica y consolidar un modelo de economía circular en el que los residuos dejen de entenderse como un problema para convertirse en un recurso.

Campaña sobre el uso del contenedor marrón en el Bar Restaurante La Piscina de Serradilla. / Cedida a El Periódico Extremadura

La transformación hacia un sistema de reciclaje más eficiente no depende únicamente de nuevas infraestructuras, también requiere cambiar pequeños hábitos cotidianos. Por eso, la campaña pone el foco en quienes, desde las cocinas de restaurantes, hoteles o residencias, pueden contribuir cada día a que miles de kilos de materia orgánica tengan una segunda vida en lugar de acabar mezclados con el resto de la basura.