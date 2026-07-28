La luna vuelve a encender el arte en Malpartida de Cáceres este fin de semana

El festival nocturno más llamativo del verano cacereño regresa por quinto año a Malpartida de Cáceres. Plena Moon volverá a instalarse este miércoles en el Museo Vostell Malpartida, donde la luna llena servirá de hilo conductor para una noche de música, poesía, danza, moda y creación en directo. La programación arrancará a partir de las 21:30 horas y podrá disfrutarse gratuitamente hasta completar el aforo.

El encuentro, impulsado por la asociación Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), celebra su trigésimo séptima edición y vuelve a elegir Los Barruecos como uno de sus principales escenarios. La intención es que el museo cambie durante unas horas y se convierta en un espacio vivo, atravesado por propuestas que aparecerán simultáneamente en salas, patios y rincones del recinto.

La conexión con el propio municipio será especialmente visible, ya que el Ayuntamiento apagará esa noche la iluminación artística extraordinaria de los edificios más representativos del municipio. Con este gesto simbólico de ahorro energético, el pueblo dejará parte del protagonismo a la claridad natural de la luna y reforzará el compromiso sostenible que acompaña al festival.

En este sentido, la organización anima al público a integrarse en la estética del encuentro mediante un código de vestimenta en blanco y negro, ya sea con prendas de uno de estos colores o combinando ambos.

Una puerta abierta desde la infancia

La programación tendrá un preludio dirigido a los más pequeños. Por segundo año se celebrará 'La luna es un queso', un recorrido lúdico que convertirá a los niños en ratones dispuestos a perseguir sus sueños mientras descubren la relación entre Malpartida y el Museo Vostell.

La actividad será gratuita, aunque requerirá inscripción. La producción corre a cargo de RHEA, bajo la dirección de Belén Carrero Hurtado, con Marta Fajardo, Francisco Collazos, Adriana Domínguez y Manuel Rodríguez. También participarán las denominaciones de origen Torta del Casar, Queso de Acehúche y Quesos Ibores.

Cartel elaborado por Fer Mancebo Caldera. / Cedida a El Periódico Extremadura

La estética de esta edición nace igualmente de elementos naturales. Fer Mancebo Caldera ha elaborado el cartel con flores secas y una planta denominada lunaria, reconocible por sus hojas blancas y nacaradas. Santi Márquez firma la fotografía de la composición, mientras que Kikole_On ha diseñado la imagen de la propuesta infantil.

Canciones, libros y raíces

La noche se distribuirá en tres grandes espacios. En el escenario de la Voz, A Gaia presentará sus nuevas canciones acompañada a la guitarra por Enrique Vílchez. Grant Skogloud Trío llevará al museo sonidos de folk, blues y música popular estadounidense, y Martín Mostaza, nombre artístico de Fermín Solís, cerrará este apartado con un repertorio acústico de aire retro.

La palabra escrita también tendrá su lugar. La Editorial Cuatro Hojas reunirá a Santiago Solana, Deborah y Marta Moreno, Darío González, Teo Carrasco, Pilar Alcántara, Elvira Bueno, Paco Vázquez y Juanfran ‘Garraspera’. La ronda combinará literatura infantil, poesía, leyendas extremeñas y relatos vinculados al mundo rural y a las nuevas realidades sociales.

En el escenario Ecléctico, el colectivo malpartideño La Siembra unirá interpretación y poesía en castúo en 'Oda a la luna'. Después, la soprano Mar Gómez ofrecerá un repertorio lírico con la colaboración de AdRiD a la flauta y el tamboril. Tribu Aracne completará el programa con 'La tejedora de luna', un cuento creado para esta edición y narrado mediante danza oriental, tribal fusión, lírica y contemporánea.

El museo entra en movimiento

Las performances harán que el público deje de ser un mero espectador. Alberto Durán Ruiz, DeRuiz, planteará ‘Danza Cósmica’, una acción colectiva que posteriormente se transformará en una pieza de videoarte. Por su parte, el grupo Arte Al-Qázeres desplegará varias intervenciones en torno al cuerpo, la luz, la luna, la desconexión humana y la metamorfosis.

La moda se incorporará como otra disciplina artística. Extremoda Fashion Week presentará 'Vestir el silencio', una editorial construida a partir de las creaciones de Corsinología y fotografiada por Fran Muñoz. La propuesta comenzará de forma estática antes de recorrer distintos espacios del museo.

En paralelo, Raquel, más conocida como La Loka de los Trapos, confeccionará prendas sin costuras directamente sobre el cuerpo, poniendo en diálogo artesanía, experimentación y sostenibilidad. Paty Muiños, de La Vieja Excuela, asumirá la dirección del tradicional photocall.

El arte en todas sus facetas

Fotógrafos relacionados con ExtreFOTO, pintores de la Asociación Marochende y dibujantes de Urban Sketchers de Cáceres registrarán la noche sobre la marcha. Moi Martín coordinará la sonorización de los escenarios e IDronex retransmitirá el encuentro en directo a través del canal de YouTube de Plena Moon. El espacio BelleArtes completará la experiencia con bebidas y picoteo tematizado.

El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Malpartida y del Consorcio del Museo Vostell, en el que participan la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el propio consistorio. La organización recomienda acudir con prendas blancas, negras o combinadas, una forma sencilla de integrar al público dentro de la escenografía.

Cuando caiga la noche, Los Barruecos no serán únicamente el paisaje que rodea al museo. La luna, las voces, los cuerpos y las obras convertirán el recinto en una creación colectiva que desaparecerá al amanecer, pero dejará una imagen distinta en cada persona que haya participado en ella.