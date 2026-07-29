Así trabaja Sierra de Fuentes para que sus alumnos tengan un colegio más sostenible y confortable el próximo curso

Una buena educación no depende únicamente del interés del alumnado o de la labor de los profesores. El entorno en el que se imparten las clases también influye en el aprendizaje, la concentración y el bienestar diario dentro de las aulas.

En Sierra de Fuentes, este aspecto se ha convertido en una de las prioridades municipales durante el verano, con el objetivo de mejorar el colegio y ofrecer unas condiciones más adecuadas a los niños de cara al próximo curso.

El Ayuntamiento de Sierra de Fuentes ha sacado a licitación las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética del CEIP Santísimo Cristo del Risco. El anuncio fue publicado el pasado 24 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriendo así el proceso para encontrar una empresa que se encargue de ejecutar las diferentes actuaciones previstas en el centro educativo.

El contrato se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado y con carácter ordinario. Esto permitirá que puedan presentar sus ofertas empresas especializadas de distintos puntos de Extremadura, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos de la convocatoria.

Más confort en las aulas

El proyecto contempla varias intervenciones dirigidas tanto a reducir el consumo energético del edificio como a mejorar el confort de alumnos y docentes. Una de las actuaciones principales será la sustitución de las carpinterías exteriores, una medida que permitirá reforzar el aislamiento del inmueble y evitar pérdidas de temperatura a través de puertas y ventanas.

Esta mejora puede resultar especialmente importante durante los meses de mayor frío y calor, ya que ayudará a mantener unas condiciones más estables dentro de las aulas. La intervención no se limita, por tanto, a una cuestión estética, sino que busca reducir el gasto energético y facilitar el uso diario de las instalaciones.

El Ayuntamiento también prevé renovar los actuales equipos de iluminación. Las aulas pasarán a contar con tecnología LED de bajo consumo, que ofrece una mayor eficiencia y una vida útil más prolongada que los sistemas tradicionales.

Energía solar y climatización

Otra de las actuaciones destacadas será la instalación de placas solares fotovoltaicas sobre la cubierta del colegio. El objetivo es que el sistema garantice una producción anual similar al consumo eléctrico actual del inmueble, lo que permitiría avanzar hacia un funcionamiento más sostenible y reducir la dependencia energética del centro.

La propuesta incluye igualmente la climatización de las aulas, una de las medidas que puede tener una repercusión más directa en el día a día de la comunidad educativa. Las altas temperaturas registradas durante determinados momentos del curso pueden dificultar la concentración y el desarrollo normal de las clases, por lo que la instalación de estos equipos pretende ofrecer espacios más cómodos y adecuados.

Las cuatro intervenciones forman parte de un mismo proyecto de modernización: mejorar el aislamiento, reducir el consumo, generar energía renovable y acondicionar térmicamente las dependencias escolares.

Una inversión superior a 212.000 euros

El presupuesto base de licitación asciende a 212.800,69 euros, impuestos incluidos. El importe sin impuestos se sitúa en 175.868,34 euros. La mayor parte de la financiación procederá de una subvención concedida por la Junta de Extremadura, que aportará 200.000 euros. El Ayuntamiento de Sierra de Fuentes asumirá con fondos propios la cantidad restante necesaria para completar el presupuesto.

Desde el consistorio han hecho un llamamiento a las empresas locales, comarcales, provinciales y autonómicas vinculadas al sector para que concurran al procedimiento. La intención es recibir suficientes ofertas, evitar que la licitación quede desierta y poder adjudicar las obras para que las mejoras se materialicen.

El colegio como prioridad

La intervención se plantea como una mejora integral del edificio, pero también como una inversión en la calidad de la enseñanza. Un aula con una temperatura adecuada, buena iluminación y mejores condiciones de aislamiento favorece el trabajo de los profesores y permite que el alumnado desarrolle su actividad diaria en un espacio más confortable.

El proyecto todavía debe superar el proceso de presentación de ofertas, valoración y adjudicación. Una vez seleccionada la empresa, podrán comenzar unas obras con las que Sierra de Fuentes quiere preparar su colegio para los retos de los próximos años.