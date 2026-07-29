Comprar en el pueblo tendrá premio: Malpartida de Cáceres sorteará tres cheques de 500 euros

El comercio local, la cultura, la música y el tejido asociativo volverán a tomar las calles de Malpartida de Cáceres el próximo sábado 1 de agosto con una nueva edición de la Noche del Emprendimiento Rural, una de las citas más destacadas de la programación estival Malpartídate'26. Entre las 22.00 y las 02.00 horas, el centro de la localidad se transformará en un espacio abierto para impulsar las compras en los negocios del municipio y dar visibilidad al talento emprendedor del entorno rural.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, busca incentivar el consumo en el comercio de proximidad y poner en valor a las empresas locales como uno de los principales motores del desarrollo económico y social del municipio. Para ello, la Plaza Mayor reunirá durante toda la noche a varios establecimientos que mostrarán sus productos y servicios a vecinos y visitantes.

Participarán Comercio Irene, Confecciones Coqueta, Dulcería Santa Ana, Mesoncito de Andrés, Marian Decoración y Moda Flamenca, Relojería Diego Silva, Vieja Escuela y Entre Divas, que instalarán sus expositores desde las diez de la noche hasta las dos de la madrugada.

Sorteo de tres cheques regalo de 500 euros

Uno de los momentos centrales de la velada será la presentación de la campaña 'Compra en Malpartida, ganamos todos', una iniciativa con la que el consistorio pretende reforzar el comercio de proximidad durante los meses de verano.

La campaña incluye el sorteo de tres cheques regalo de 500 euros entre todas las personas que realicen compras o contraten servicios en alguno de los más de 75 establecimientos adheridos. El sorteo se celebrará el próximo 7 de septiembre.

Tras la presentación de esta iniciativa tendrá lugar un desfile de moda protagonizado por Marian Moda Flamenca e Hilos de Acero, que dará paso a la actuación de Alas Dúo Musical.

Magia, exposiciones y música en directo

La programación se extenderá por distintos espacios del casco urbano. En la calle Pintores se ofrecerá un espectáculo de magia familiar a cargo de Sergio Barquilla, mientras que el Centro de Vías Pecuarias acogerá la inauguración de la exposición 'Oficios del ayer', organizada por el colectivo Imagynarte.

En este mismo espacio podrá visitarse el audiovisual 'Un viaje en el tiempo. Un recorrido fotográfico con motivo del XX aniversario de las rutas históricas', una propuesta que repasará la evolución de estas iniciativas a través de imágenes.

La música tendrá otro de sus principales escenarios en la Puerta de la Villa, donde el espacio Melóman@s reunirá, a partir de las 23.00 horas, las actuaciones de Foret, Laura Álvarez, Se dejó el corazón en Madrid, un tributo a Joaquín Sabina, Galavís y una jam session abierta.

Arte en directo y protagonismo del tejido asociativo

La Plaza Mayor también será un punto de encuentro para el arte y la literatura. El artista local Jesús García Plata realizará en directo la obra 'Collage y de-collage en directo', una creación concebida como homenaje al 50 aniversario del Museo Vostell Malpartida.

Además, varios escritores locales presentarán sus publicaciones en un espacio dedicado a la literatura, mientras que asociaciones como Amigos de Mozambique, Amigos Malpartideños de los Animales y el Club La Paz de la Tercera Edad mostrarán el trabajo que desarrollan a lo largo del año, reforzando el carácter participativo de la jornada.

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El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a esta cita, que, según ha destacado, "combina ocio, cultura y actividad económica para apoyar a los emprendedores locales y seguir impulsando un modelo de desarrollo basado en el talento, la creatividad y el compromiso con el medio rural".