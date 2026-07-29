La Fundación Obra Pía de los Pizarro de Trujillo refuerza su alianza con Perú para impulsar nuevos proyectos culturales y patrimoniales

La Fundación Obra Pía de los Pizarro ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones culturales entre España y Perú con la firma de una Carta de Intenciones junto al Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino. El acuerdo, suscrito el pasado 24 de julio en el Centro Cultural Inca Garcilaso de Lima, establece un marco de colaboración para desarrollar nuevos proyectos conjuntos relacionados con la cultura, el patrimonio histórico y la cooperación institucional entre ambos países.

El documento fue firmado por el vicecanciller de la República del Perú, el embajador Eric Anderson Machado, y el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana-Pizarro González, en un acto que reunió a representantes de ambas instituciones y que sirvió para reafirmar una colaboración que se mantiene desde hace años.

La nueva hoja de ruta permitirá consolidar iniciativas ya en marcha y abrir la puerta a nuevos programas de cooperación destinados a promover el patrimonio histórico y estrechar los vínculos culturales entre España y Perú.

Durante la ceremonia también participaron el director del Centro Cultural Inca Garcilaso, Hernando Torres-Fernández, quien destacó la proyección internacional que este acuerdo aportará a las actividades de la institución, y el agregado cultural de la Embajada del Perú en España, Alonso Ruiz Rosas, que subrayó la importancia de seguir reforzando una relación institucional ya consolidada.

Compromiso con la cultura peruana

En su intervención, el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro recordó el origen histórico de la institución, creada hace más de cuatro siglos por Hernando Pizarro y Francisca Pizarro Yupanqui, y reafirmó el compromiso de la entidad con la promoción de la cultura peruana y con el fortalecimiento de los lazos históricos que unen a ambos países.

Por su parte, el vicecanciller Eric Anderson Machado puso en valor la labor cultural y social que desarrolla la Fundación y destacó que Perú es uno de los principales destinatarios de sus iniciativas.

Hernando de Orellana-Pizarro González y Eric Anderson Machado. / Fundación Obra Pía de los Pizarro

Entre ellas, señaló la Beca Diego Quispe Tito, gracias a la cual una restauradora peruana completará su formación especializada en el Museo Nacional del Prado, así como el II Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, previsto para el próximo mes de noviembre en Lima y que reunirá a especialistas e instituciones dedicadas al estudio de la historia común iberoamericana.

Un marco para nuevos proyectos

La Carta de Intenciones supone un nuevo impulso a la colaboración entre la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El objetivo es facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas conjuntas orientadas a la conservación del patrimonio, la promoción de la cultura y el intercambio de conocimientos entre ambos países.

Imagen del acuerdo. / Fundación Obra Pía de los Pizarro

Con este acuerdo, ambas instituciones consolidan una relación que trasciende el ámbito protocolario y refuerzan su compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan a preservar el patrimonio histórico compartido y a estrechar los vínculos culturales entre España y Perú.