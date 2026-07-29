El sindicato CCOO alerta sobre el mayor recorte de contratación estival en Correos de Cáceres

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha denunciado un fuerte recorte en la contratación de personal de verano por parte de Correos en la provincia de Cáceres. Según el sindicato, la empresa ha reducido alrededor de un 75% las contrataciones estivales respecto al año pasado, una decisión que considera especialmente preocupante por coincidir con el periodo vacacional y con un incremento de la carga de trabajo.

CCOO asegura que los mayores recortes se han producido en las unidades de distribución y en las oficinas de atención al cliente donde, a su juicio, la cobertura de vacaciones y ausencias resulta insuficiente para mantener el funcionamiento habitual del servicio.

Entre las zonas más afectadas por esta situación, figuran las localidades de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Logrosán y Miajadas, además de las comarcas de La Vera, Valle del Alagón, Las Hurdes y Sierra de Gata.

El sindicato sostiene que la empresa está apostando por "prestar más servicios con menos personas", una política que, según denuncia se repite cada verano, mientras aumenta la población, crece el volumen de paquetería y se incorporan nuevas funciones al servicio postal. En su opinión, esta estrategia responde únicamente a criterios de ahorro económico y termina repercutiendo tanto en las condiciones laborales de la plantilla como en la atención que recibe la ciudadanía.

Desde FSC-CCOO califican este ajuste como el mayor recorte de contratación estival registrado en la provincia y lo enmarcan dentro de una política continuada de reducción de costes laborales. Asimismo, critican que conceptos como la eficiencia o la productividad sirvan para justificar una disminución de efectivos que, afirman, deteriora progresivamente el Servicio Postal Público.

Más carga de trabajo y peor atención

El sindicato advierte de que la falta de refuerzos durante el verano incrementará la carga de trabajo de los empleados que permanecen en activo y puede traducirse en retrasos en el reparto, acumulación de envíos y una peor atención al público.

CCOO considera especialmente contradictoria esta reducción de personal cuando la dirección de Correos continúa presentando a la empresa como un elemento clave para la cohesión territorial y anuncia la incorporación de nuevos servicios públicos que requieren, precisamente, un mayor número de trabajadores.

La organización sindical también recuerda que el recorte coincide con la publicación del Informe Anual 2025 de Correos, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. Para CCOO, no puede hablarse de éxito empresarial si parte de esos resultados se obtienen mediante la reducción de la contratación y el aumento de la carga laboral de la plantilla.

Además, denuncia que la empresa pública mantiene elevados niveles de temporalidad, miles de puestos pendientes de estabilización, una alta parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años.

Ante esta situación, FSC-CCOO reclama a Correos que recupere de forma inmediata los niveles de contratación necesarios para cubrir vacaciones, permisos y ausencias, refuerce las plantillas y garantice la prestación de un servicio postal público de calidad durante el verano.