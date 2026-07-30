40 niños convierten las piscinas de Trujillo en un mar de aprendizaje

El verano suele venir acompañado de una amplia programación de actividades en los municipios para hacer más llevaderos los meses de calor. Muchas de ellas están dirigidas a los más pequeños, con propuestas que combinan ocio, aprendizaje y deporte.

Entre las iniciativas que cada año cuentan con mayor aceptación se encuentran los cursos de natación, una actividad que, además de ayudar a combatir las altas temperaturas, fomenta hábitos saludables, mejora la autonomía en el agua y favorece la convivencia entre niños y niñas de diferentes edades.

Cursos de natación en Trujillo. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese objetivo volvió a cumplirse este martes con la clausura del primer curso de natación organizado en Trujillo, en el que han participado 40 niños y niñas. La actividad puso fin a dos semanas de aprendizaje en las piscinas municipales, donde los participantes han perfeccionado su técnica, ganado confianza en el medio acuático y disfrutado de una de las propuestas estivales con mayor demanda.

Desde el Ayuntamiento han querido destacar los buenos resultados obtenidos durante esta primera edición del verano y reconocer el trabajo desarrollado por los monitores, cuya labor ha sido fundamental para que los alumnos completaran el curso con una evolución positiva tanto en el aspecto deportivo como en el personal.

Cursos repartidos entre Trujillo y Huertas de Ánimas

La programación de este verano no se limita únicamente a la ciudad de Trujillo. Las actividades también se desarrollan en las piscinas municipales de Huertas de Ánimas, permitiendo que un mayor número de vecinos pueda acceder a las clases.

El primer turno en Trujillo se ha desarrollado del 15 al 28 de julio, periodo que ha concluido con la entrega de diplomas y el cierre del curso celebrado este martes.

La programación continúa ahora en Huertas de Ánimas, donde el segundo turno comenzó este miércoles y permanecerá activo hasta el 11 de agosto. Una vez finalice esta fase, la actividad regresará nuevamente a Trujillo para completar el calendario estival con un tercer periodo de clases que se desarrollará del 12 al 25 de agosto.

Grupos adaptados por edades

Con el objetivo de ofrecer una enseñanza adaptada a las necesidades de cada participante, la organización ha dividido los cursos por edades.

Durante el primer turno, celebrado entre el 15 y el 28 de julio, se establecieron dos grupos diferenciados: uno destinado a niños de 4 a 12 años y otro para participantes de 13 años en adelante.

La misma estructura se mantiene en el segundo periodo, correspondiente a las clases que se imparten entre el 29 de julio y el 11 de agosto, con un grupo infantil y otro para adultos.

Por su parte, el último turno del verano, previsto del 12 al 25 de agosto en Trujillo, estará dirigido exclusivamente a niños y niñas de entre 4 y 12 años, reforzando así la oferta destinada al público infantil antes del inicio del curso escolar.

Una actividad que combina deporte y aprendizaje

Más allá del componente recreativo, los cursos de natación persiguen objetivos educativos y de salud. Aprender a desenvolverse con seguridad en el agua es una habilidad especialmente importante durante los meses de verano, cuando el uso de piscinas y zonas de baño aumenta considerablemente.

Cursos de natación en Trujillo. / Cedida a El Periódico Extremadura

A ello se suma el desarrollo físico que aporta esta disciplina. La natación favorece la coordinación, mejora la resistencia, fortalece la musculatura y contribuye al desarrollo psicomotor de los niños desde edades tempranas. Además, el formato grupal de las clases fomenta valores como el compañerismo, el respeto a las normas y la superación personal.

Una propuesta que se consolida cada verano

Las piscinas municipales vuelven a convertirse estos meses en mucho más que un lugar para refrescarse, también son un espacio de aprendizaje, nuevas amistades y pequeños logros superados que, para muchos participantes, suponen el primer paso hacia una mayor autonomía en el agua.

Para muchos será el primer contacto con la natación; para otros, una oportunidad para seguir mejorando. En todos los casos, las clases volverán a demostrar que aprender a desenvolverse en el agua es una habilidad que trasciende el verano y acompaña durante toda la vida.