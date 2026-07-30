Concentración motera solidaria en Alcuéscar para ayudar a Diego, el niño de 5 años que necesita un donante de médula

Alcuéscar volverá a demostrar su carácter solidario el próximo domingo 9 de agosto con una concentración motera que se celebrará a partir de las 11.00 horas con un objetivo muy especial, apoyar a Diego, un niño de cinco años que necesita encontrar un donante compatible. La iniciativa pretende dar visibilidad a su situación y movilizar a la ciudadanía para favorecer la búsqueda de una persona que pueda ayudarle.

La campaña solidaria en favor de Diego continúa sumando apoyos en toda Extremadura. Este jueves, la Diputación de Cáceres ha acogido una rueda de prensa en la que se ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana y a la difusión del caso, con el propósito de encontrar una solución a una situación que ha despertado una gran ola de solidaridad en la región.

Un pequeño gesto con un enorme impacto

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, ha destacado la urgencia de la situación y ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía. Según ha señalado, convertirse en donante compatible es un gesto sencillo que requiere un esfuerzo mínimo, pero que puede tener un impacto enorme para personas que dependen de un trasplante, ya que en casos como el de Diego puede representar una oportunidad para salvar una vida. "Todos conocemos ya a Diego. Tiene solo cinco años y es un niño entrañable que necesita encontrar un donante de médula compatible. Estamos viendo cómo toda la sociedad se está volcando para hacer este llamamiento y lograr esa compatibilidad que tanto necesita. Quiero recordar que hacerse donante es un gesto muy sencillo para quien dona, pero que puede cambiar por completo la esperanza de vida de un niño como Diego y de muchas otras personas que atraviesan una situación similar. Con un pequeño gesto podemos ofrecer una oportunidad real de vida y de futuro a quienes dependen de un trasplante".

Los moteros llaman a la participación y a la concienciación ciudadana

Por su parte, uno de los representantes del grupo motero Mérida Custom ha explicado que, en cuanto conocieron la situación que atraviesa Diego y su familia, decidieron actuar de inmediato. Según ha señalado, el primer paso fue ponerse en contacto con el alcalde de Alcuéscar para organizar una concentración motera de carácter solidario con el objetivo de dar visibilidad al caso, fomentar la donación de médula y contribuir a la búsqueda de un donante compatible.

"Siempre se ha dicho que los moteros somos gente solidaria, y puedo decir que realmente es así. Cuando surge una causa como esta, la respuesta es inmediata y la gente participa porque entiende la importancia del momento. Nuestro objetivo es dar visibilidad a esta situación y a la urgencia que supone encontrar un donante compatible para Diego. Sabemos que no podemos asegurar que el donante vaya a aparecer entre las personas que asistan al evento, pero sí creemos que esta concentración puede servir para mucho más. Puede ayudar a que la gente conozca cómo funciona el proceso de donación de médula ósea, todo el sistema que hay detrás y la importancia que tiene hacerse donante. Muchos de nosotros desconocíamos ese procedimiento, y precisamente por eso creemos que informar y concienciar también puede salvar vidas en el futuro", afirma.

Uno de los representantes del grupo motero 'Mérida Custom'. / Esteban Valero Vizcano

Más de 22.000 extremeños inscritos como donantes de médula

Por otro lado, la técnico de ADMO Cáceres, Iluminada Blázquez, ha explicado la labor que desarrolla la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), una entidad que lleva 29 años trabajando en la sensibilización y promoción de la donación de médula ósea. Durante este tiempo, la asociación ha informado a miles de personas sobre el proceso de donación, ha resuelto dudas y ha acompañado a quienes han decidido dar el paso para convertirse en donantes.

Blázquez ha destacado que el trabajo realizado por ADMO ha permitido que más de 22.000 extremeños se hayan inscrito en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). De ellos, más de 19.000 permanecen activos y disponibles para cualquier paciente del mundo que necesite un trasplante, un logro que, según ha señalado, supone un motivo de orgullo para la asociación y para toda la comunidad extremeña.

Cómo hacerse donante de médula ósea

"Hacerse donante de médula ósea en Extremadura es un proceso muy sencillo. Solo hay que acudir a uno de los once hospitales de la región para realizar una analítica y, una vez completado ese procedimiento, los datos pasan a formar parte del Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Desde ese momento, el donante queda disponible para cualquier paciente del mundo que pueda necesitar un trasplante compatible. Por eso animo a toda la ciudadanía a informarse y a dar ese paso. En la página web de ADMO pueden encontrar toda la información necesaria, resolver cualquier duda sobre el proceso y conocer la enorme importancia que puede tener un gesto tan sencillo para salvar una vida".

Por último, el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, ha agradecido el respaldo y la implicación de todas las personas, colectivos e instituciones que se están movilizando para apoyar a Diego y contribuir a la búsqueda de un donante compatible.