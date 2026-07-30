Sara, Saúl, Carlos y Cristina, ejemplo de talento y esfuerzo para Piornal

Cuando un estudiante recorre las distintas etapas de su formación, adquirir conocimientos resulta fundamental, pero también lo es comprobar que el esfuerzo diario tiene recompensa más allá de las calificaciones.

Del mismo modo, muchas familias necesitan un respaldo que facilite la continuidad de los estudios de sus hijos. Con ese doble objetivo, reconocer el mérito académico y apoyar el desarrollo educativo, nacen las Becas a la Excelencia Educativa, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Piornal vuelve a poner el foco en el valor de la educación.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió el pasado 24 de julio el acto de entrega de estas ayudas, una cita en la que se distinguió a los alumnos que durante el curso 2025-2026 destacaron por sus resultados académicos y por su capacidad de superación.

La ceremonia reunió a estudiantes, familiares, representantes municipales y miembros del equipo directivo del CEIP Máximo Cruz Rebosa de Piornal y del IES Virgen del Puerto de Plasencia, centros educativos a los que pertenecen los jóvenes premiados.

La iniciativa, ya consolidada en el municipio, busca lanzar un mensaje claro a la comunidad educativa: el talento merece ser reconocido, pero también la constancia, el compromiso y el trabajo diario que muchas veces hay detrás de cada logro académico.

Un reconocimiento al mérito y a la constancia

Durante el acto, el alcalde de Piornal, Javier Prieto, acompañado por la concejala de Educación, Pilar Prieto, destacó la importancia de unas becas que no solo distinguen a quienes obtienen las mejores calificaciones, sino que también "ponen en valor el esfuerzo realizado" por aquellos estudiantes que, con dedicación y perseverancia, han conseguido superar los retos del curso.

El regidor subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del municipio, defendiendo la necesidad de seguir invirtiendo en la formación de las nuevas generaciones.

En su intervención recordó que la educación no solo proporciona conocimientos, sino que también "contribuye al crecimiento personal y humano" de quienes serán los ciudadanos del futuro.

Asimismo, quiso reconocer el papel desempeñado por las familias y por el profesorado, destacando el trabajo conjunto que realizan para acompañar a los alumnos durante todo el proceso educativo y favorecer su desarrollo tanto académico como personal.

Cuatro estudiantes distinguidos

En esta edición, el Ayuntamiento concedió los premios a Sara Prieto Pérez y Saúl Prieto Campos, reconocidos por haber obtenido los mejores expedientes académicos del curso.

Junto a ellos también fueron premiados Carlos Pérez Castillo y Cristina Merchán Cuartero, quienes recibieron el Premio al Esfuerzo, una distinción que pone el acento en la capacidad de superación, la dedicación y la constancia demostradas durante el año escolar.

Como reconocimiento, los estudiantes recibieron material tecnológico destinado a facilitar su formación en las próximas etapas educativas. En concreto, el Ayuntamiento entregó dos tablets y un ordenador portátil, herramientas que contribuirán a apoyar su aprendizaje y responder a las necesidades que plantea la educación actual, cada vez más vinculada al uso de recursos digitales.

Más que una ayuda económica

Las Becas a la Excelencia Educativa nacen con la intención de incentivar el rendimiento académico, reconocer los expedientes sobresalientes y estimular la cultura del esfuerzo desde edades tempranas.

Además de servir como apoyo para las familias, estas distinciones transmiten a los estudiantes un mensaje de confianza y reconocimiento que puede convertirse en un importante estímulo para afrontar nuevos retos educativos.

En un contexto en el que la formación adquiere un peso cada vez mayor para el acceso al mercado laboral y el desarrollo profesional, apostar por la educación supone también invertir en el futuro de los municipios y en las oportunidades de quienes vivirán en ellos.

La educación como inversión de futuro

Cada uno de estos reconocimientos refleja que detrás de un buen expediente hay horas de estudio, esfuerzo silencioso, apoyo familiar y el compromiso de docentes que acompañan a sus alumnos cada día.

Con iniciativas como esta, Piornalrecuerda que apostar por la educación es sembrar oportunidades para el mañana, porque los mejores resultados no siempre se miden solo en notas, sino en las personas que esas enseñanzas ayudan a construir.