Un hombre es detenido tras un intento de estafa en Moraleja utilizando el timo del tocomocho

Un método de estafa tan antiguo como conocido ha vuelto a dejarse ver en la provincia de Cáceres. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años, vecino de la provincia de Toledo, como presunto autor de dos delitos de estafa mediante el conocido timo del tocomocho, uno de ellos consumado y otro en grado de tentativa.

La investigación se inició tras el intento de engaño a una mujer en Moraleja y permitió relacionar a los sospechosos con otra estafa similar cometida en Galicia, donde una víctima llegó a perder 13.000 euros y varias joyas.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio. Ese día, una mujer denunció ante la Guardia Civil que había sido abordada por dos hombres que trataron de convencerla de participar en un supuesto intercambio de dinero que, según aseguraban, beneficiaría a ambas partes.

El plan consistía en hacer creer a la víctima que recibiría una cantidad superior de dinero en efectivo si antes retiraba de su cuenta bancaria una suma menor para entregársela a ellos. Para evitar levantar sospechas, los presuntos estafadores incluso le propusieron desplazarse a otra localidad cercana y realizar allí la operación bancaria.

La mujer aceptó inicialmente acompañarlos, pero durante el trayecto comenzó a desconfiar de la situación. Finalmente, decidió abandonar el vehículo antes de llegar al banco, frustrando así el engaño.

Las cámaras permitieron seguir la pista

Tras la denuncia, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Coria asumió la investigación. Los agentes analizaron las pruebas disponibles y revisaron las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en Moraleja, un trabajo que permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Las pesquisas llevaron además a descubrir que los mismos individuos podrían estar detrás de otra estafa cometida con idéntico procedimiento en la provincia de Lugo. En aquel caso, la víctima entregó 13.000 euros en efectivo y diversas joyas, creyendo también en la falsa operación planteada por los delincuentes.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.

Un engaño que busca la confianza de la víctima

Aunque el tocomocho es una estafa conocida desde hace décadas, continúa utilizándose con pequeñas variaciones para aprovechar la confianza o el desconcierto de las víctimas. Los autores suelen actuar en grupo, seleccionan cuidadosamente a las personas a las que se dirigen y elaboran una historia creíble con la que intentan convencerlas de que obtendrán un beneficio económico inmediato.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que este tipo de delincuentes suelen fijarse especialmente en personas de edad avanzada o en situaciones de mayor vulnerabilidad, aprovechando el factor sorpresa y la presión del momento para impedir que las víctimas reflexionen sobre lo que está ocurriendo.

Desconfiar sigue siendo la mejor protección

La Guardia Civil insiste en la importancia de no aceptar propuestas económicas de desconocidos, por muy ventajosas que parezcan, y recomienda abandonar la situación y avisar inmediatamente a las fuerzas de seguridad ante cualquier sospecha.

También anima a denunciar cualquier intento de estafa, incluso cuando no llegue a consumarse, ya que esa información puede resultar determinante para identificar a los responsables y evitar que otras personas caigan en el mismo engaño.