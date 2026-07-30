Una música inédita nace ante las sombras de Caligari en Valverde de la Vera

Hay películas cuya música permanece en la memoria incluso décadas después de abandonar la sala de cine. Basta escuchar unos pocos acordes para revivir escenas inolvidables. Pero cuando esa banda sonora deja de sonar a través de unos altavoces y cobra vida con músicos interpretándola en directo frente a la pantalla, la experiencia adquiere una dimensión completamente diferente.

Eso fue precisamente lo que vivieron este martes los asistentes a IndóMita, que convirtieron la explanada del castillo de los Condes de Nieva, en Valverde de la Vera, en el escenario del estreno mundial de una nueva banda sonora para 'El gabinete del doctor Caligari', uno de los grandes clásicos de la historia del cine.

Público de Indómita en Valverde de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

La cita, incluida dentro de la novena edición de IndóMita, Muestra de Cine y Cultura de La Vera, congregó a un público que llenó por completo el recinto para asistir a un espectáculo irrepetible.

La película muda alemana, considerada la obra cumbre del expresionismo cinematográfico, volvió a proyectarse más de un siglo después de su estreno acompañada por una partitura completamente original compuesta por la pianista Irene Albar, interpretada en directo por un quinteto de músicos.

Una partitura creada durante casi un año

El estreno supuso el punto culminante de un proceso creativo que comenzó en octubre de 2025. Durante casi un año, Irene estudió minuciosamente la película, analizando cada plano y cada transición para construir una composición capaz de dialogar con la narración visual sin alterar la esencia de la obra.

Quinteto de músicos en Indómita en Valverde de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

La pianista, especializada desde hace más de tres décadas en la composición e interpretación de música para cine mudo, presentó una creación completamente inédita que no pretendía recuperar una banda sonora desaparecida, sino ofrecer una nueva lectura artística de una película que ha inspirado a compositores de todo el mundo durante más de 100 años.

Sobre el escenario estuvo acompañada por Pascual Piqueras, a la trompeta; Guillermo Zéta, al clarinete; Paco Morote, al violonchelo; y Laura Morote, al violín. Juntos dieron forma a una interpretación sincronizada con cada secuencia de la proyección, logrando que imagen y música avanzaran como una única obra.

El resultado fue recibido con una larga ovación del público, que respondió puesto en pie al finalizar la actuación.

El clásico que cambió la historia del cine

Estrenada en Berlín el 26 de febrero de 1920 y dirigida por Robert Wiene, 'El gabinete del doctor Caligari' ocupa un lugar privilegiado en la historia del séptimo arte. La película narra la historia de un misterioso hipnotista, el doctor Caligari, que utiliza a un sonámbulo para cometer una serie de asesinatos, dando forma a un inquietante relato de terror psicológico.

Sin embargo, su importancia va mucho más allá del argumento. La obra revolucionó el lenguaje cinematográfico gracias a sus decorados angulosos, perspectivas imposibles y un uso innovador de la luz y las sombras que definieron el expresionismo alemán y dejaron una profunda huella en géneros como el cine negro, el terror o el thriller psicológico.

Más de un siglo después, continúa siendo una referencia imprescindible para comprender la evolución del cine contemporáneo.

Una restauración de referencia internacional

La versión proyectada en Valverde de la Vera corresponde a la restauración realizada por la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, fruto de un complejo trabajo de recuperación desarrollado a partir de los mejores materiales originales conservados.

Gracias a este proceso fue posible recuperar gran parte de la riqueza visual de la película, devolviendo a la imagen sus tintados originales, mejorando el contraste fotográfico y rescatando numerosos detalles que habían desaparecido con el paso del tiempo.

Público de Indómita en Valverde de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

Esta edición restaurada solo ha podido verse en España en instituciones culturales de referencia como la Filmoteca Española, la Fundación Juan March o el ciclo Cinetronik de Madrid, lo que convierte la proyección celebrada en La Vera en una oportunidad especialmente singular para el público extremeño.

Cultura de primer nivel en el medio rural

Con propuestas como esta, IndóMita vuelve a demostrar que la excelencia cultural no entiende de grandes ciudades. La muestra continúa apostando por acercar al medio rural espectáculos difíciles de encontrar incluso en los principales circuitos culturales del país, combinando patrimonio histórico, creación contemporánea y cine clásico en espacios con un enorme valor patrimonial.

Hace más de 100 años, 'El gabinete del doctor Caligari' transformó la manera de entender el cine. Este martes, en Valverde de la Vera, volvió a hacerlo desde otro lenguaje, el de una música creada para dialogar con cada mirada, sombra y silencio.