El mapa rural se redibuja a golpe de inversión: estas son las carreteras que se renovarán en la provincia de Cáceres

Los vecinos de las zonas rurales sienten en muchas ocasiones que las grandes actuaciones se concentran allí donde ya existen más infraestructuras y servicios. Mientras las ciudades continúan modernizándose, algunos municipios pequeños y alejados mantienen carreteras, accesos y conexiones que apenas han evolucionado con el paso del tiempo.

Reducir esa distancia entre territorios es uno de los retos que afronta la Diputación de Cáceres, que busca que la provincia avance de manera conjunta con independencia del tamaño o la población de cada localidad.

Precisamente, las carreteras han ocupado un lugar destacado en el pleno provincial de julio. La institución ha aprobado más de un millón de euros adicionales para la red viaria provincial, una cantidad destinada a actualizar proyectos y garantizar la continuidad de diferentes actuaciones.

El incremento responde a la necesidad de adaptar las inversiones previstas al encarecimiento de los costes. De esta forma, el Plan de Carreteras de la Red Viaria Provincial contará en este año con 1.030.000 euros adicionales para diferentes intervenciones.

Carreteras adaptadas al presente

Las actuaciones van más allá de renovar el asfalto. Buena parte de estas vías fueron diseñadas para unas necesidades de movilidad muy diferentes a las actuales y atraviesan zonas donde las características del terreno dificultan las comunicaciones.

Por ello, los proyectos buscan corregir trazados, incrementar la seguridad, facilitar los desplazamientos diarios y adaptar las conexiones rurales al tráfico actual.

Una de las carreteras beneficiadas será la CC-115, que comunica Descargamaría con el límite de Salamanca pasando por Robledillo de Gata. El proyecto contempla mejorar su trazado y habilitar zonas de aparcamiento.

Su recorrido por un entorno montañoso y la escasez de lugares adecuados para detener vehículos generan dificultades, especialmente en los puntos próximos a zonas habitadas. La creación de nuevos espacios permitirá reducir estacionamientos sobre la propia calzada y ordenar mejor la circulación. La inversión prevista para esta actuación alcanza los 450.000 euros.

Una conexión para Gargüera

Otra de las intervenciones afecta a la CC-235, que enlaza la EX-203 con la EX-213 pasando por Gargüera. En este caso, el objetivo es mejorar una conexión transversal que permite acceder desde el municipio a otras vías principales.

La actuación pretende hacer más cómodos y seguros los desplazamientos, pero también adaptar la carretera a las particularidades del terreno por el que discurre. Los trabajos previos han tenido en consideración aspectos como la estabilidad del suelo, la posible presencia de restos arqueológicos y el comportamiento del agua durante episodios de fuertes precipitaciones.

El proyecto completo cuenta con un presupuesto que alcanza los 2,6 millones de euros, reflejo de la dimensión de una intervención destinada a modernizar una infraestructura esencial para la movilidad de la zona.

Más seguridad también para peatones

Las mejoras llegarán igualmente a la CC-415, que conecta la A-5 con Herguijuela pasando por Santa Cruz de la Sierra. En este tramo la intervención incorpora un elemento especialmente importante: una vía destinada a peatones.

Separar a quienes realizan determinados desplazamientos a pie del tráfico permitirá reducir situaciones de riesgo y ofrecer una alternativa más segura. Para completar los trabajos se ha aprobado un incremento de 70.000 euros, con lo que la inversión total asciende a 470.000 euros.

Una carretera también mueve empleo

Las conexiones rurales no afectan únicamente a los desplazamientos de los vecinos, también pueden condicionar el desarrollo empresarial. Esa es la razón de la actuación prevista en el acceso al polígono industrial Las Habazas, en Malpartida de Plasencia.

Visita de autoridades al polígono Las Habazas de Malpartida Plasencia. / Cedida a El Periódico Extremadura

La Diputación ha dado luz verde a su financiación para 2026 y 2027, reservando 50.000 euros durante este ejercicio. El acceso actual presenta limitaciones para el movimiento de camiones de gran tonelaje en un entorno empresarial que concentra cientos de trabajadores.

Mejorarlo permitirá facilitar la entrada y salida de vehículos pesados, aumentar la seguridad y adaptar la infraestructura a las necesidades de las empresas instaladas en la zona.

Acortar distancias

Robledillo de Gata, Gargüera, Santa Cruz de la Sierra y Malpartida de Plasencia presentan necesidades diferentes, pero las actuaciones parten de un mismo principio: cuidar del buen estado de las carreteras de la provincia supone un impulso al desarrollo de los pequeños municipios que gracia a ellas se mantienen conectados a los principales focos de actividad de la provincia.

Por tanto, no se trata simplemente de una vía de comunicación, una carretera rural es el camino hacia el trabajo, los servicios y las oportunidades. Mejorarlas significa también acortar, kilómetro a kilómetro, la distancia que todavía separa a algunos pueblos de las posibilidades de los grandes núcleos.