El Valle del Ambroz, referente internacional de formación de piano: más de cien solicitudes para su escuela

El Valle del Ambroz volverá a convertirse este verano en uno de los grandes focos de la formación pianística internacional. Baños de Montemayor acogerá del 16 al 28 de agosto la II Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas 'Valle del Ambroz', un proyecto que en apenas dos ediciones ha logrado atraer a estudiantes de toda España y de países como Alemania, Austria, China, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Malta, Corea del Sur o Japón.

La presentación del programa tuvo lugar este miércoles con la participación de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y del presidente de la asociación Ensemble Cultural, Pablo Garrido. La dirección artística y académica correrá nuevamente a cargo del profesor de piano Alexander Kandelaki.

Durante el acto, Gutiérrez defendió que "la excelencia no debe tener código postal" y reivindicó el papel de la cultura como herramienta para generar oportunidades en el medio rural. La vicepresidenta destacó que iniciativas de este tipo contribuyen a dinamizar la economía local y a proyectar la provincia como un referente cultural, al tiempo que felicitó a Ensemble Cultural por haber consolidado "un proyecto innovador" que sitúa al Valle del Ambroz en el mapa internacional de la música.

La Diputación de Cáceres respalda esta segunda edición con una aportación de 14.000 euros, destinada a impulsar una propuesta que combina formación especializada, conciertos y divulgación musical.

Más de un centenar de solicitudes

La escuela ha experimentado un importante crecimiento respecto al año pasado. En esta edición ha recibido más de cien solicitudes procedentes de todas las comunidades autónomas y de numerosos países europeos y asiáticos. Finalmente, el alumnado activo estará formado por 57 jóvenes pianistas, lo que supone un incremento del 50 % respecto a la edición inaugural.

El programa está dirigido a estudiantes de Enseñanzas Profesionales, Grado Superior y Posgrado, que durante diez jornadas lectivas recibirán seis clases magistrales individuales y cuatro sesiones de piano a cuatro manos impartidas por profesorado de reconocido prestigio internacional.

Imagen de la presentación. / Diputación de Cáceres

Como principal novedad, la escuela incorpora un taller dedicado a la música contemporánea para profundizar en el repertorio pianístico de finales del siglo XX y del siglo XXI. Además, el musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto ofrecerá distintas conferencias especializadas.

El proyecto también tendrá una vertiente formativa para docentes gracias a un curso específico organizado en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de Caminomorisco.

Un festival paralelo con conciertos en cuatro localidades

La actividad académica estará acompañada por el Festival Internacional de Piano 'Valle del Ambroz', que se celebrará de forma paralela en diferentes escenarios patrimoniales de la comarca y, por primera vez, también en la ciudad de Cáceres.

El concierto inaugural tendrá lugar el 16 de agosto en el Auditorio Santa Catalina de Baños de Montemayor y correrá a cargo del prestigioso pianista Luis Fernando Pérez, profesor del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y de la Academia Marshall de Barcelona.

El festival llevará además la música al Museo Pérez Comendador-Lerroux y a la iglesia de San Juan Bautista de Hervás, así como a la iglesia de San Servando de Aldeanueva del Camino.

La principal novedad será el salto a la capital cacereña con el concierto 'Duraciones naturales', que ofrecerá el 21 de agosto en el Palacio de los Golfines de Abajo la pianista, musicóloga y catedrática georgiana Nino Jvania.

Los propios alumnos también tendrán protagonismo con recitales abiertos al público los días 20 de agosto en Baños de Montemayor y 26 y 27 de agosto en Hervás. La programación se completará con conferencias dedicadas a compositores como Schubert, Wagner, Mahler y Debussy.

Con esta segunda edición, la Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas consolida su crecimiento y confirma la apuesta del Valle del Ambroz por combinar excelencia artística, formación internacional y desarrollo cultural en el medio rural.