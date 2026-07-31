Deleitosa prolonga la espera para recuperar el agua potable tras una nueva incidencia

En los meses de verano, cuando el calor aprieta con más fuerza, el agua se convierte en uno de los bienes más preciados. Por eso, cuando deja de ser apta para el consumo, la preocupación se instala rápidamente entre los vecinos.

Es la situación que vive Deleitosa, donde el agua de la red municipal continúa sin poder beberse desde el pasado 21 de julio debido a un exceso de hierro detectado en los análisis, una incidencia que se ha prolongado durante más de una semana y cuya solución se ha visto retrasada por una avería en el sistema de abastecimiento.

Una avería frenó la recuperación

La situación estaba cerca de resolverse, según explicó la alcaldesa de Deleitosa, M.ª Ángeles Rebollo. Los trabajos realizados durante los últimos días habían permitido reducir de forma considerable la concentración de hierro y los resultados de los análisis apuntaban a una evolución favorable.

Estado anterior de la fuente de la Bodega. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sin embargo, este martes una avería en una de las bombas que impulsa el agua desde la garganta obligó al consistorio a modificar de nuevo el sistema de abastecimiento. Para garantizar el suministro a la población fue necesario recurrir otra vez al agua procedente del pozo, una circunstancia que previsiblemente provocará un incremento temporal de los niveles de hierro y retrasará el levantamiento de la medida.

La regidora señaló que "el Ayuntamiento mantiene abiertos todos los frentes posibles" para solucionar la incidencia cuanto antes y confirmó que ya ha solicitado la colaboración urgente de la Diputación Provincial de Cáceres y del Consorcio MásMedio con el fin de asegurar el suministro de agua potable mientras persista el problema.

Un camión cisterna para abastecer a los vecinos

Ante la imposibilidad de consumir agua de la red, el consistorio ha optado por reforzar las alternativas disponibles. Una de ellas será la llegada de un camión cisterna con agua potable, que se pondrá a disposición de la población. El Ayuntamiento informará de su ubicación y de los horarios de reparto en cuanto el vehículo llegue al municipio.

Estado actual de la fuente de la Bodega. / Cedida a El Periódico Extremadura

La decisión se ha adoptado después de que surgieran nuevos problemas en la fuente de la Bodega, una instalación que había sido reparada apenas diez días antes con la colaboración del Ayuntamiento de Higuera y que ha vuelto a presentar dificultades en su sistema de drenaje.

Sospechas de una posible manipulación

La alcaldesa manifestó además la preocupación del equipo de gobierno municipal por lo ocurrido en la fuente. Según indicó, todo apunta a que "el sistema podría haber sido manipulado", ya que las piedras que protegen el desagüe aparecieron desplazadas, obstruyendo nuevamente su funcionamiento.

Desde el Ayuntamiento lamentan especialmente que estos hechos se produzcan en un momento especialmente delicado para el municipio, cuando consideran imprescindible la colaboración vecinal para facilitar el abastecimiento y superar cuanto antes la incidencia.

Una concentración elevada de hierro en el agua

Los controles realizados por las autoridades sanitarias detectaron que el agua alcanzaba una concentración de 960 microgramos de hierro por litro, una cifra muy superior al límite permitido, fijado en 200 microgramos por litro.

Aunque la presencia de este mineral no responde a una contaminación biológica, la normativa obliga a restringir su consumo hasta que los parámetros vuelvan a situarse dentro de los niveles autorizados.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el agua puede seguir utilizándose para ducharse, limpiar o realizar las tareas domésticas, pero continúa prohibido emplearla para beber o cocinar mientras no se levante la restricción sanitaria.

Mientras continúan los trabajos técnicos y se esperan nuevos resultados de los análisis, el mensaje que lanza el consistorio es de "prudencia y responsabilidad". Resolver un problema de abastecimiento nunca depende únicamente de una reparación o de un análisis favorable.

También requiere coordinación entre administraciones, paciencia por parte de los vecinos y la implicación colectiva para proteger un recurso que, cuando escasea o deja de ser apto para el consumo, recuerda hasta qué punto resulta imprescindible en la vida cotidiana.