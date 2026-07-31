Baños de Montemayor renovará el museo de la Vía de la Plata para hacerlo más interactivo y accesible

La Vía de la Plata se prepara para dar un salto al siglo XXI desde Baños de Montemayor. La Junta de Extremadura renovará por completo el Centro de Interpretación de la Calzada Romana con una inversión de 127.044 euros, una actuación que transformará este espacio en una experiencia mucho más interactiva, inmersiva y accesible para que vecinos y visitantes descubran de otra forma uno de los grandes legados históricos de la región.

El proyecto supondrá una renovación integral del museo, inaugurado en 2001, y dejará atrás el modelo expositivo tradicional para apostar por nuevas tecnologías, audiovisuales, recursos interactivos y una puesta en escena pensada para que el visitante no solo reciba información, sino que viva un auténtico viaje por más de dos mil años de historia. La actuación, promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

La nueva museografía pretende despertar la curiosidad desde el primer momento. El recorrido combinará imágenes de gran formato, iluminación, sonidos, pantallas táctiles y elementos interactivos con el objetivo de emocionar al público y acercarle la importancia que tuvo la Vía de la Plata como eje de comunicación entre el norte y el sur de la península.

Itinerario

El itinerario estará dividido en cinco espacios temáticos. El primero explicará cómo existía un camino mucho antes de que los romanos construyeran la calzada y desvelará el origen del nombre de la Vía de la Plata, además de mostrar los principales recursos patrimoniales repartidos por su trazado. Otro ámbito abordará la construcción de la calzada, su papel estratégico para el Imperio romano y su evolución a lo largo de los siglos, con referencias a puentes, miliarios, la trashumancia o las ciudades que crecieron a su alrededor.

La visita continuará con un espacio dedicado al Camino de Santiago por la Vía de la Plata, otro centrado en el futuro de este itinerario histórico y una zona especialmente pensada para los más pequeños, donde podrán aprender jugando gracias a un concurso interactivo y un juego de mesa inspirado en la ruta.

Accesibilidad

La accesibilidad será otro de los pilares del proyecto. El centro incorporará recursos adaptados para personas con discapacidad visual, contenidos bilingües en español e inglés y tecnologías diseñadas para facilitar la comprensión de todos los visitantes.

Además de contar la historia de la calzada romana, el renovado centro invitará a recorrer algunos de los principales enclaves de la Vía de la Plata en Extremadura, desde las termas romanas y el balneario de Baños de Montemayor hasta el barrio judío de Hervás, el yacimiento de Cáparra, Granadilla o Mérida, entre otros muchos lugares que forman parte de este histórico corredor cultural.

Con esta actuación, la Junta busca convertir el Centro de Interpretación de Baños de Montemayor en una puerta de entrada más atractiva a la Vía de la Plata y hacer que la historia deje de leerse únicamente en paneles para empezar a experimentarse a través de los sentidos.