Brozas revive las trece voces que el paredón no logró silenciar hace 87 años: "Más vale morir en pie que vivir de rodillas"

Muchos municipios conservan la historia en libros, archivos o fotografías para que las generaciones futuras puedan conocerla. En Brozas han querido ir un paso más allá y convertir a los propios vecinos en protagonistas de ese pasado, invitándoles a vivirlo desde el escenario.

El próximo 5 de agosto, cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil Española y 87 del fusilamiento de las Trece Rosas, la localidad estrenará 'Las Trece Rosas. Rosas en el paredón, ecos de su silencio', una producción teatral que recreará uno de los episodios más simbólicos de la memoria democrática española en un escenario tan singular como la plaza de toros.

La representación, impulsada por la Asociación de Teatro Mojigangas con la colaboración del Ayuntamiento de Brozas y el respaldo de la Diputación de Cáceres, pretende ir más allá de una función teatral.

La propuesta busca acercar al público la historia de aquellas trece jóvenes, la mayoría menores de 21 años, edad mínima exigida entonces para ser fusiladas, que fueron ejecutadas el 5 de agosto de 1939 tras ser condenadas por el régimen franquista.

Una historia para emocionar y reflexionar

Durante la presentación del proyecto, la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, destacó que esta obra representa "uno de los acontecimientos culturales más importantes del verano en la comarca Tajo-Salor".

Subrayó el esfuerzo realizado por el grupo Mojigangas durante meses de preparación y defendió que "este tipo de iniciativas llenan de vida los municipios", convirtiendo la cultura en un atractivo capaz de atraer visitantes y dinamizar el territorio.

La alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado, incidió en que el estreno es el resultado de un intenso trabajo colectivo de investigación, ensayos y dedicación. A su juicio, la producción constituye "una invitación a mirar al pasado con respeto" y a comprender, desde la cultura, unos hechos que marcaron profundamente la historia del país.

La regidora reafirmó además el compromiso del Ayuntamiento con una programación cultural de calidad, convencida de que invertir en cultura también significa invertir en educación, convivencia e identidad.

Una producción basada en hechos reales

El guion, escrito y dirigido por Juan Saúl Salomón Plata, ha sido elaborado a partir de documentación histórica, libros, cartas y testimonios conservados sobre las Trece Rosas. El director insistió en que la obra no persigue realizar una lectura política de los acontecimientos, sino ofrecer una reconstrucción fiel de unos hechos que permitan reflexionar sobre las consecuencias de la guerra, el odio y la intolerancia.

En ese mensaje adquiere un significado especial una de las frases que pronuncian las protagonistas durante la obra, "más vale morir en pie que vivir de rodillas", convertida en un símbolo del coraje con el que aquellas jóvenes afrontaron su destino y en una llamada a aprender del pasado para no repetir los mismos errores.

30 actores y meses de preparación

Sobre el escenario participarán una treintena de actores, todos ellos aficionados e integrantes de la Asociación Mojigangas. La plaza de toros contará con capacidad para alrededor de 2.000 espectadores, distribuidos en graderíos, y las entradas podrán adquirirse mediante un donativo de cinco euros, tanto de forma anticipada como en taquilla, destinado a sufragar parte de los costes de una producción financiada mayoritariamente con fondos de la propia asociación.

El director explicó que el grupo trabaja en esta obra desde el pasado mes de octubre y expresó su deseo de que el espectáculo pueda representarse también en otros municipios con el apoyo de las instituciones.

El recuerdo de la rosa número 14

La producción combina interpretación dramática y música en directo, convirtiéndose también en un musical donde las protagonistas expresan sus emociones a través de canciones. Además de mostrar al grupo como un conjunto, el montaje profundiza en la personalidad y la historia de algunas de aquellas jóvenes, como Julia Conesa, Adelina García Casillas o Pilar Bueno Ibáñez.

Entre las principales novedades figura la incorporación de la llamada "Rosa 14", Antonia Torrehijada, cuya ejecución no tuvo lugar junto a las otras trece debido, según la documentación consultada por el autor, a un error mecanográfico que retrasó su fusilamiento hasta febrero de 1940.

El compromiso de un grupo amateur

Las propias actrices reconocen que interpretar esta historia ha supuesto un reto emocional. Carmen Durán, que da vida tanto a la denominada Rosa 14 como a otra de las protagonistas, explicó que conocer en profundidad la historia ha cambiado su forma de entender aquellos acontecimientos.

Destacó además el ambiente de compañerismo que ha acompañado un proceso de ensayos que, en muchas ocasiones, se ha prolongado varias horas porque los propios actores también se encargan del montaje del escenario y del atrezo.

En una línea similar, Agustina López, secretaria de la asociación y actriz que interpreta a la madre superiora y a Adelina García Casillas, describió la dificultad de alternar personajes tan opuestos y confesó que el proyecto ha supuesto "un desafío tanto artístico como personal". Subrayó el esfuerzo realizado por un grupo amateur que "ha afrontado meses de imprevistos sin renunciar al objetivo de sacar adelante una producción de gran formato".

En una fecha marcada para siempre en la historia de España, Brozas volverá la mirada hacia uno de los episodios más dolorosos del siglo XX con el propósito de mantener viva una memoria que sirva para comprender el pasado y evitar que errores similares vuelvan a repetirse.