La edad suma: la provincia de Cáceres refuerza su apuesta por los mayores

Las personas mayores se han convertido en una de las principales prioridades de las instituciones en la provincia de Cáceres. Con el objetivo de evitar que se sientan desplazadas y ofrecer respuestas a sus necesidades, la Diputación continúa ampliando las iniciativas dirigidas a este colectivo.

El pleno celebrado este jueves dio un nuevo paso en esa estrategia con la aprobación de una subvención para organizar una gran convivencia provincial que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Riolobos.

La cita llega apenas unos meses después de la creación de la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores, puesta en marcha por la institución provincial el pasado mes de junio para convertirse en un punto de apoyo permanente para este colectivo.

Ambas iniciativas forman parte de una misma hoja de ruta que busca fomentar un envejecimiento más activo, participativo y conectado con la vida de los municipios.

Mucho más que un encuentro

La convivencia prevista para octubre pretende convertirse en una prolongación de ese trabajo. Durante la presentación de los asuntos que pasarían por el pleno, la vicepresidenta primera de la Diputación, Esther Gutiérrez, explicó que la jornada no se limitará a ofrecer actividades de ocio.

Según señaló, tendrá un marcado "carácter formativo" y servirá para informar a los asistentes sobre los recursos que pone a su disposición la nueva Oficina de Atención a las Personas Mayores, además de promover hábitos que favorezcan un envejecimiento activo y saludable.

Desfibriladores para la Guardia Civil rural de Cáceres: una inversión de 40.000 euros para emergencias / Sofía Pérez Ramiro

La responsable provincial defendió que "esta etapa de la vida debe vivirse de forma plena", con oportunidades para seguir aprendiendo, relacionándose y participando en actividades que contribuyan al bienestar físico, mental y emocional de quienes residen en la provincia.

Para hacer posible la organización del encuentro, la Diputación destinará 18.000 euros al Ayuntamiento de Riolobos, municipio encargado de coordinar una cita que reunirá a mayores procedentes de distintos puntos de la provincia.

Una respuesta a una nueva realidad

La Diputación decidió crear la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores tras detectar una situación desigual entre los municipios de la provincia. Mientras algunas localidades cuentan con asociaciones de mayores consolidadas y muy activas, otras carecen de ellas o mantienen colectivos que han dejado de funcionar con el paso del tiempo.

A ello se suma un fenómeno cada vez más frecuente: el regreso de muchas personas jubiladas a sus pueblos de origen o su decisión de establecerse en ellos en busca de una vida más tranquila.

Sofía Pérez Ramiro

Antes de poner en marcha el proyecto, la institución reunió a asociaciones, colectivos y vecinos de distintos municipios para conocer de primera mano cuáles eran sus principales necesidades. De esos encuentros nació una oficina concebida como un servicio estable, atendido por profesionales y accesible tanto de forma presencial como por teléfono y correo electrónico.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ya defendió durante su presentación que el objetivo pasa por conseguir que las personas mayores no sean únicamente destinatarias de las políticas públicas, sino que participen activamente en su diseño y desarrollo.

Combatir la soledad desde los pueblos

La lucha contra la soledad no deseada constituye otro de los pilares de esta estrategia. Desde la Diputación consideran que los pueblos todavía conservan una red de apoyo vecinal más sólida que la existente en las grandes ciudades, pero creen necesario reforzar esos vínculos con nuevas actividades y espacios de encuentro que ayuden a mantener una vida social activa.

La institución entiende que favorecer las relaciones personales también contribuye a retrasar situaciones de aislamiento, mejorar la autonomía y aumentar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en municipios con una población muy envejecida.

Con iniciativas como esta convivencia provincial, la Diputación busca cambiar la concepción del envejecimientoy que, en lugar de asociarse únicamente en la atención asistencial, se ponga el foco en la participación y la vida comunitaria.