Juanjo Ventura convierte Garrovillas de Alconétar en un cuaderno de acuarelas: "Dibujo un lugar para descubrirlo mientras lo observo"

Hay lugares que pueden recorrerse en apenas unos minutos, pero necesitan mucho más tiempo para ser descubiertos de verdad. Esa forma pausada de acercarse al patrimonio es la que ha llevado al periodista y artista Juanjo Ventura a transformar algunos de los rincones más emblemáticos de Garrovillas de Alconétar en una colección de dibujos y acuarelas que propone mirar el municipio con otros ojos. Una exposición que convierte el dibujo en una herramienta para interpretar la historia, la arquitectura y la esencia de un pueblo más allá de la imagen que ofrece una fotografía.

Esa propuesta artística podrá visitarse desde este sábado a las 12:00 horas, momento en el que abrirá sus puertas 'Bajo los soportales del tiempo', una muestra que permanecerá expuesta hasta el 15 de agosto en la Casa de Cultura de Garrovillas de Alconétar con entrada gratuita.

Organizada por la Asociación Cultural Alconétar, la exposición reúne una treintena de obras realizadas con lápiz, tinta y acuarela. La Plaza Porticada, uno de los conjuntos monumentales más representativos de Extremadura, articula buena parte del recorrido, aunque la mirada del autor también se detiene en calles, balcones, soportales y otros espacios que forman parte de la identidad cotidiana de la localidad.

El dibujo como forma de entender el patrimonio

Más que reproducir fielmente un edificio, Juanjo Ventura busca comprenderlo antes de plasmarlo sobre el papel. Para él, cada dibujo comienza mucho antes del primer trazo, en el tiempo dedicado a observar la luz, las proporciones o la relación que existe entre los espacios y quienes los habitan.

Acuarela pintada por Juanjo Ventura. / Cedida a El Periódico Extremadura

El periodista asegura que el urbansketching le ha permitido descubrir una nueva manera de contar historias. Después de más de tres décadas narrando la actualidad desde el periodismo, encontró en el dibujo urbano otra forma de acercarse a la realidad, basada en la paciencia, la observación y el análisis de los pequeños detalles que muchas veces pasan inadvertidos.

Ese planteamiento recorre toda la exposición. Las obras no pretenden reproducir únicamente la arquitectura de Garrovillas, sino transmitir la atmósfera de sus calles, el juego de luces sobre la piedra o el carácter de unos espacios que conservan intacta buena parte de su historia.

Un homenaje a la Plaza Porticada

El gran hilo conductor de la muestra es la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de la región.

Sus soportales, fachadas y balconadas aparecen representados desde perspectivas poco habituales que combinan el rigor del dibujo arquitectónico con la espontaneidad del cuaderno de viaje. Cada acuarela ofrece una lectura distinta de un espacio que ha sido durante siglos el centro de la vida social del municipio.

El título 'Bajo los soportales del tiempo' resume precisamente esa intención de tender un puente entre el pasado y el presente, utilizando el dibujo como un vehículo para preservar la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio desde una sensibilidad contemporánea.

Mucho más que una técnica artística

La exposición también sirve para acercar al visitante al universo del urbansketching, un movimiento que defiende el dibujo realizado directamente del natural como una forma de conocer mejor los lugares.

Quienes practican esta disciplina no buscan únicamente representar edificios. Su objetivo es comprender el entorno, detenerse en aquello que normalmente pasa desapercibido y convertir cada dibujo en el resultado de una experiencia vivida. La relación entre la arquitectura, la luz y la actividad cotidiana adquiere así un protagonismo que trasciende la simple representación visual.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Juanjo Ventura desarrolla desde hace más de treinta años su labor profesional en El Periódico Extremadura, una trayectoria que en los últimos años ha compaginado con su creciente dedicación al dibujo urbano y la acuarela.

Una invitación a contemplar sin prisas

La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de agosto, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de reencontrarse con uno de los conjuntos históricos más destacados de Extremadura desde una mirada diferente.

Hay lugares que no se descubren cuando se llega a ellos, sino cuando alguien te enseña a observarlos. Las acuarelas de Juanjo Ventura proponen precisamente eso, un momento para detenerse, levantar la vista y descubrir toda la historia que se encuentra escondida entre los soportales, las plazas y las calles de Garrovillas.