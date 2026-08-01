Tu próximo trabajo en uno de los sectores con más salidas laborales puede estar a solo un clic de distancia

Internet ha ido ganando protagonismo con el paso de los años hasta convertirse en una herramienta imprescindible en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Desde las relaciones personales hasta el mundo laboral, las plataformas digitales forman ya parte del día a día.

Sin embargo, muchas personas todavía no cuentan con los conocimientos necesarios para aprovechar todo su potencial. Con el objetivo de reducir esa brecha y abrir nuevas oportunidades de empleo en el medio rural, la Diputación de Cáceres continúa reforzando su apuesta por la formación digital, una estrategia que inició en noviembre de 2025 y que ahora suma un nuevo curso especializado en marketing y comercialización online.

La institución provincial ha abierto el plazo de inscripción para la acción formativa gratuita 'Especialista en marketing y comercialización online para pymes en el entorno rural', una iniciativa dirigida principalmente a personas desempleadas o a quienes deseen mejorar su perfil profesional en uno de los sectores con mayor demanda por parte de las pequeñas y medianas empresas.

El curso se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre en modalidad online, con clases de 9:30 a 13:30 horas y una duración total de 55 horas.

Responder a una necesidad creciente

La formación se enmarca dentro del programa 100Kairós, impulsado por la Diputación de Cáceres y cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una iniciativa que persigue dos objetivos: mejorar las oportunidades laborales de la población y ayudar a las pequeñas empresas rurales a adaptarse a la transformación digital.

Cada vez son más los negocios que necesitan reforzar su presencia en Internet, vender a través del comercio electrónico o mejorar su comunicación digital. Sin embargo, muchas pymes del medio rural carecen de personal especializado para afrontar ese proceso. Precisamente ahí pretende actuar este programa, formando profesionales capaces de cubrir una demanda que continúa creciendo.

La estrategia forma parte de un proyecto más amplio con el que la Diputación busca frenar la despoblación, favorecer la creación de empleo cualificado y aumentar la competitividad del tejido empresarial de la provincia.

Aprender trabajando con empresas reales

Uno de los aspectos más destacados del curso es su metodología práctica. En lugar de limitarse a las clases teóricas, los participantes resolverán retos planteados por empresas reales del territorio, permitiéndoles aplicar desde el primer momento los conocimientos adquiridos.

Durante la formación abordarán contenidos relacionados con marketing digital, comercio electrónico, inteligencia artificial aplicada a la empresa, redes sociales, posicionamiento web, analítica digital y estrategias de comercialización online, competencias cada vez más demandadas en prácticamente cualquier sector económico.

Este sistema permitirá al alumnado incorporar a su currículum una experiencia práctica demostrable, trabajando sobre casos empresariales reales que podrán incluir posteriormente en su porfolio profesional.

Más oportunidades para encontrar empleo

Además del aprendizaje técnico, quienes completen la formación obtendrán un certificado oficial expedido por la Diputación de Cáceres y tendrán la oportunidad de establecer contacto con profesionales especializados en digitalización empresarial.

El programa está especialmente orientado a personas interesadas en desarrollar su carrera en ámbitos como la comunicación, la empresa, el turismo, la ingeniería, el diseño o las ciencias sociales, aunque está abierto a cualquier persona que quiera ampliar sus competencias digitales y mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral o emprender su propio proyecto.

Las plazas son limitadas, por lo que la Diputación recomienda formalizar la inscripción cuanto antes a través de la plataforma 100Kairós.

Una estrategia para transformar el medio rural

Esta acción formativa se integra dentro de un proyecto de mayor alcance con el que la institución provincial pretende acercar la transformación digital a los pueblos de la provincia.

El programa 100Kairós contempla 256 horas de formación técnica en materias relacionadas con el marketing, el comercio electrónico y la digitalización, además de 64 horas dedicadas al desarrollo de competencias personales y profesionales. Paralelamente, ofrece a las pequeñas empresas rurales un diagnóstico digital gratuito, con el objetivo de identificar sus necesidades tecnológicas y facilitar su modernización.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente, la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en un elemento imprescindible para competir en el mercado actual, incluso para las empresas ubicadas en los pueblos.

El empleo ya no depende únicamente de un currículum tradicional. La capacidad para desenvolverse en el entorno digital se ha convertido en una de las habilidades más valoradas por las empresas. Con este tipo de programas, la Diputación de Cáceres pretende que vivir en un pequeño municipio no suponga una desventaja, sino una oportunidad para acceder a nuevas profesiones y contribuir a que el talento siga encontrando futuro sin abandonar el medio rural.