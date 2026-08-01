La Faltriquera Verata, el Goya de La Vera que premia a quienes llevan la identidad de la comarca por bandera

El compromiso con la comarca de La Vera fue el centro de la ceremonia celebrada en la noche de este viernes en Talaveruela de la Vera. Allí, como parte de la novena edición de IndóMita, Muestra de Cine y Cultura de La Vera se rindió homenaje a los productores Tay Sánchez Antón y Néstor Costrafreda.

Ambos son cofundadores de la Productora Harry, y se les galardonó con la entrega de la Faltriquera Verata, un reconocimiento que distingue cada año a personas cuya trayectoria contribuye a preservar y difundir la identidad cultural de la comarca.

La Plaza de España registró un lleno absoluto para asistir a una de las citas más emotivas del certamen. El acto estuvo presidido por el alcalde de la localidad, Pedro Marín, y contó también con la presencia del alcalde de Losar de la Vera, Antonio Sánchez, la alcaldesa de Valverde de la Vera, Esperanza Mayero, además de otros representantes municipales de la comarca.

Un reconocimiento a quienes mantienen vivas sus raíces

La Faltriquera Verata, elaborada artesanalmente por María Rodríguez, del taller Trajes Regionales La Faltriquera, de Jaraíz de la Vera, simboliza el arraigo, la tradición y el compromiso con la cultura popular verata.

Al recoger el galardón, Tay Sánchez Antón expresó la emoción que suponía recibir un reconocimiento precisamente en la tierra de la que proceden sus raíces familiares. La productora recordó que su padre nació en Valverde de la Vera y explicó que, aunque la familia se trasladó posteriormente a Villanueva de la Vera, el vínculo con la comarca nunca se rompió. De hecho, desde 2020 mantiene allí una segunda residencia.

Durante su intervención, quiso compartir el reconocimiento con sus padres, a quienes atribuyó haberles transmitido el amor por su tierra, la importancia de conservar la cultura popular y el orgullo de pertenecer a La Vera. Tanto ella como Néstor Costrafreda coincidieron en que ese "sentimiento de pertenencia" ha acompañado siempre su trayectoria personal y profesional.

La productora evocó además unas palabras pronunciadas el pasado año por el coreógrafo Víctor Ullate, también distinguido con la Faltriquera Verata, cuando afirmó haber encontrado en La Vera "el verdadero significado de la amistad". Una reflexión con la que ambos homenajeados aseguraron sentirse plenamente identificados, al considerar que la comarca también forma parte de su familia por las personas con las que han compartido estos años.

Una carrera ligada a la creatividad

El reconocimiento distingue igualmente la trayectoria de la Productora Harry, considerada actualmente una de las firmas audiovisuales más destacadas del panorama publicitario español.

A lo largo de los últimos años ha desarrollado campañas para importantes marcas nacionales e internacionales y ha ampliado su actividad al ámbito cinematográfico con la producción del largometraje 'Tras el verano', consolidando una nueva etapa dentro de su recorrido profesional.

La Vera homenajea a los productores Tay Sánchez y Néstor Costrafreda con la Faltriquera Verata / Cedido a El Periódico Extremadura

Entre sus trabajos más vinculados a Extremadura destaca especialmente 'Vive donde quieras', la campaña realizada para Correos y rodada íntegramente en Villanueva de la Vera, con vecinos del municipio como protagonistas. El proyecto se convirtió en un homenaje a la vida en el medio rural y puso en valor las posibilidades que ofrecen los pequeños pueblos como lugar para desarrollar un proyecto vital.

La figura de Tay Sánchez Antón también ha recibido un importante reconocimiento dentro del sector audiovisual. La consultora especializada Scopen la ha situado entre las productoras ejecutivas más influyentes y mejor valoradas de la publicidad española, un reconocimiento que refleja una trayectoria marcada por la innovación y la calidad de sus producciones.

Cine, cultura y participación

La programación de IndóMita continuó tras la entrega del galardón con la proyección de 'Tras el verano', dirigida por Yolanda Centeno y escrita por Jesús Luque, ambos presentes en Talaveruela de la Vera.

Al término de la película, el público pudo participar en un coloquio junto a la directora, el guionista y los productores, un encuentro que permitió conocer cómo nació el proyecto, las decisiones creativas que marcaron su desarrollo y algunos detalles del proceso de producción.

Como complemento al homenaje, la organización sorprendió a los galardonados con una actuación del grupo folclórico Virgen de Sopetrán, de Jarandilla de la Vera, un gesto con el que IndóMita quiso reforzar el vínculo entre el cine y las tradiciones populares de la comarca.

Mucho más que un premio

Con la Faltriquera Verata, IndóMita reconoce cada año a personas que, desde distintos ámbitos culturales, ayudan a proyectar la imagen de La Vera más allá de sus fronteras sin perder de vista el lugar del que proceden.

IndóMita volvió a demostrar que el cine también puede convertirse en una forma de preservar la identidad de un territorio. Una noche en la que los aplausos no fueron solo para dos productores de éxito, sino para quienes siguen haciendo de La Vera un lugar del que sentirse orgulloso.