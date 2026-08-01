Un pueblo de Cáceres de 200 habitantes se convierte en el epicentro de la música de Robe Iniesta

La estela musical que dejó Robe Iniesta en la provincia de Cáceres continúa recorriendo distintos municipios años después de su despedida de los escenarios. Esta vez ha sido Rebollar el lugar elegido para volver a poner banda sonora a ese legado con un concierto que despertó la emoción de decenas de asistentes y que terminó convirtiéndose en una noche irrepetible gracias a la aparición por sorpresa de tres músicos que acompañaron al artista extremeño durante parte de su trayectoria.

Lo que comenzó como una parada más de la gira 'Música en Cada Rincón', impulsada por el colectivo navarro Suakai, acabó transformándose en uno de los momentos más especiales de esta séptima edición del proyecto.

La plaza situada junto a la iglesia se llenó por completo para asistir a un espectáculo gratuito que reunió a vecinos de Rebollar, habitantes de municipios cercanos y numerosos visitantes llegados desde Plasencia y otras localidades del norte de la provincia.

La respuesta del público confirmó el atractivo de una iniciativa que apuesta por acercar propuestas culturales de primer nivel a pequeños municipios, demostrando que la calidad artística no depende del tamaño del escenario.

La sorpresa que nadie esperaba

La gran ovación de la noche llegó cuando el concierto parecía haber alcanzado su final. Sin previo aviso, Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez y Alber Fuentes, tres músicos extremeños que formaron parte de la banda de Robe Iniesta, aparecieron sobre el escenario para unirse a Suakai.

Juntos interpretaron 'Focus', la pieza que abre el álbum Natura, en una colaboración inesperada que sorprendió a los asistentes y convirtió la actuación en uno de los momentos más recordados de la gira.

La unión entre los integrantes de Suakai y quienes durante años acompañaron al músico placentino permitió revivir parte del universo sonoro de Robe desde una perspectiva diferente, manteniendo intacta la emoción que despierta su repertorio entre el público extremeño.

Cuando la cultura llena un pueblo

El concierto volvió a demostrar la capacidad de los pequeños municipios para convertirse en escenarios culturales de primer nivel. Rebollar, con apenas 200 habitantes, respondió de forma masiva a la convocatoria y volcó a buena parte del pueblo en la organización del evento.

El Ayuntamiento colaboró cediendo espacios municipales, mientras numerosos vecinos participaron en las tareas de montaje y preparación de una cita que, además de la música, incluyó la inauguración de la Plaza Suakai, un espacio concebido como punto de encuentro donde artesanos de la comarca ofrecieron sus productos y se organizaron degustaciones gastronómicas hasta bien entrada la noche.

Una gira contra la despoblación

La actuación de Rebollar forma parte de la séptima edición de Música en Cada Rincón, una gira que este año celebra su décimo aniversario con un recorrido por diferentes municipios rurales de España.

El proyecto comenzó el pasado 24 de julio con actuaciones en Cantabria y Huelva y continuará su recorrido por Patones (Madrid), Castell de Mur (Lleida), Enciso (La Rioja) y Usún (Navarra), donde concluirá el próximo 8 de agosto con un espectáculo especial que combinará música, patrimonio, tecnología y gastronomía.

Más allá de la programación artística, la iniciativa persigue un objetivo claro: demostrar que la cultura también puede convertirse en una herramienta para dinamizar el medio rural y atraer actividad a localidades que conviven desde hace años con el reto de la despoblación.

Mucho más que un concierto

Suakai nació en Navarra como un colectivo independiente que fusiona música, tecnología y artes escénicas para crear experiencias inmersivas alejadas de los formatos tradicionales. Su filosofía consiste precisamente en sacar la cultura de los grandes auditorios y llevarla allí donde habitualmente no llega.

La parada en Rebollar confirmó que esa idea sigue funcionando diez años después. Hay noches en las que un pequeño pueblo consigue convertirse, durante unas horas, en el centro de la cultura.

Pero cuando además a esa propuesta se suma, por sorpresa, algunos de los que acompañaron sobre el escenario a uno de los músicos más influyentes que ha dado Extremadura, el recuerdo trasciende el propio concierto para convertirse en una experiencia compartida que difícilmente olvidarán quienes la vivieron.