La revolución digital llama a las puertas del campo cacereño con un curso gratuito online

El sector del campo mantiene desde hace años una lucha constante por garantizar su continuidad frente a desafíos como la falta de relevo generacional, la dificultad para adaptarse a los nuevos modelos de negocio o la incorporación de las tecnologías al trabajo diario.

Con el objetivo de ayudar al sector a afrontar ese proceso de transformación, la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha una nueva iniciativa formativa dirigida a profesionales de la economía social agroalimentaria, con la que pretende facilitar la adquisición de competencias digitales y reforzar la competitividad de las empresas rurales.

Sofía Pérez Ramiro

La institución provincial ha abierto la inscripción permanente para el curso 'La transformación digital de las empresas sociales agroalimentarias del espacio transfronterizo', una formación completamente gratuita y en modalidad online que permitirá a los participantes adaptar sus negocios a las nuevas necesidades del mercado sin necesidad de desplazarse.

La propuesta está dirigida a propietarios de explotaciones, responsables de cooperativas, personal directivo, jóvenes emprendedores, futuros gerentes y, en general, a cualquier profesional vinculado a la economía social agroalimentaria, un ámbito que desempeña un papel fundamental en buena parte de los municipios de la provincia de Cáceres.

Digitalización para afrontar los nuevos retos

El curso tendrá una duración total de 30 horas y se estructura en tres módulos independientes que abordan algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector.

Los participantes conocerán las oportunidades que ofrece la transformación digital para las empresas agroalimentarias, aprenderán a utilizar herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión y comercialización de productos y profundizarán en estrategias de comunicación y marketing digital para mejorar la presencia de sus negocios en internet y ampliar sus posibilidades de venta.

Una vez superada la formación, la Diputación entregará un certificado de participación, acreditando los conocimientos adquiridos durante el programa.

Una plataforma con formación permanente

El curso estará disponible a través de la plataforma Agrosocial LAB, concebida como un espacio de aprendizaje permanente para profesionales del ámbito agroalimentario.

Además de la formación impulsada por la Diputación de Cáceres, los usuarios también podrán acceder a otros contenidos desarrollados por los socios del proyecto europeo. Entre ellos figura un curso sobre sostenibilidad ambiental en las empresas agroalimentarias, elaborado por la Diputación de Córdoba, y otro centrado en estrategias de financiación innovadoras y gestión de alianzas estratégicas, diseñado por la Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas y de Crédito Agrícola de Portugal.

Cursos ofertados. / Cedida a El Periódico Extremadura

La inscripción permanecerá abierta de forma continuada, permitiendo que cada participante pueda incorporarse cuando mejor se adapte a sus necesidades y completar la formación con flexibilidad.

Un proyecto con financiación europea

Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo Agrosocial, en el que participa la Diputación de Cáceres junto a diferentes entidades españolas y portuguesas con el objetivo de fortalecer el ecosistema de la economía social en el sector agroalimentario.

El programa está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, una línea de financiación destinada a impulsar proyectos conjuntos entre ambos países en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico y social.

Dentro de este proyecto, la institución provincial no solo ha diseñado esta formación específica sobre competencias digitales, sino que también trabaja en el diagnóstico y mapeo de los agentes de la economía social agroalimentaria de la provincia, una actuación para la que se licitó un contrato con un presupuesto de 29.200,89 euros, destinado a analizar la realidad del sector e identificar oportunidades de crecimiento y colaboración.

Preparar el futuro del medio rural

La digitalización se ha convertido en uno de los grandes desafíos del sector agroalimentario, especialmente en territorios rurales donde las pequeñas explotaciones y cooperativas deben competir en un mercado cada vez más globalizado.

Mejorar la gestión, facilitar la comercialización y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías ya no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar la viabilidad de muchas iniciativas vinculadas al campo.

Con propuestas como esta, la Diputación de Cáceres busca que la innovación no sea un obstáculo para quienes trabajan la tierra, sino una herramienta que contribuya a mantener vivo uno de los pilares económicos y sociales de la provincia.