Trujillo ya calienta motores para vivir nueve días de tradición, música y fiesta

Trujillo ya se prepara para acoger una de las celebraciones más esperadas del verano en el municipio: las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción. La programación comenzará en apenas unos días y combinará los actos religiosos con propuestas lúdicas, actuaciones musicales y actividades infantiles pensadas para públicos de todas las edades.

Los actos comenzarán el 6 de agosto con el inicio de la solemne novena dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Las celebraciones religiosas se prolongarán hasta el día 14 y tendrán como escenario la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los templos más representativos del conjunto monumental trujillano.

La programación está organizada por la Asociación Cultural Zona Monumental, con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo, y se extenderá más allá de los cultos con varias jornadas de ocio repartidas entre los días 8 y 16 de agosto.

Juegos populares y espectáculos

La programación lúdica comenzará el 8 de agosto. A las 22.00 horas se celebrará un torneo de cuatrola y rana, dos juegos tradicionales que recuperan el ambiente de las reuniones vecinales y la participación entre generaciones. Media hora después, a las 22.30 horas, llegará la actuación de Danielito y sus amiguitos, dirigida especialmente al público familiar.

Las actividades continuarán el 14 de agosto, cuando el escenario festivo recibirá a Chache Aldeskudo a partir de las 23.30 horas. Tras su actuación, la noche seguirá con una sesión musical a cargo del DJ Juan Mades, prolongando la celebración después de los actos previstos durante esa jornada.

El protagonismo de los más pequeños

El día de la patrona concentrará buena parte de las propuestas festivas. La tarde comenzará a las 20:00 horas con una puja popular, una actividad que mantiene el componente participativo y comunitario de las fiestas.

A partir de las 23:30 horas, el grupo Timón y Rumba pondrá música a la noche. Ya de madrugada, a la 1:30 horas, será el turno del dúo musical Alas, que ofrecerá un repertorio centrado en canciones de las décadas de los años 80 y 90. Después continuará la música con un dj invitado.

La organización busca con este programa combinar los actos más tradicionales con una oferta musical variada, capaz de reunir a distintas generaciones durante una de las noches más señaladas del calendario local.

Las fiestas reservarán su última jornada para el público infantil. El 16 de agosto, a partir de las 20:30 horas, los cabezudos recorrerán el entorno festivo y volverán a convertirse en uno de los elementos más reconocibles para los niños.

A las 22:00 horas comenzará el espectáculo infantil 'Fantasy Kids', acompañado por un cañón de espuma de colores. Esta propuesta cerrará el programa con música, animación y juegos en una noche concebida para el disfrute de las familias.

Nueve días de culto a la patrona

La Solemne Novena en honor a Nuestra Señora de la Asunción se celebrará diariamente, del 6 al 14 de agosto, a partir de las 21:00 horas. Durante estas jornadas, los fieles podrán participar en los actos preparados en torno a la imagen de la patrona y acompañar una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa y social de la localidad.

Uno de los momentos más destacados llegará el 14 de agosto con el Rosario de las Antorchas, una convocatoria especialmente simbólica que precederá a la festividad principal. Al día siguiente, 15 de agosto, tendrá lugar la Misa Mayor, fijada para las 12:00 horas, como acto central de la celebración religiosa.

La iglesia de Santa María la Mayor será durante estos días el principal punto de encuentro de unas fiestas que unen devoción y patrimonio en pleno corazón histórico de Trujillo.

El diseño visual

Los carteles anunciadores de las fiestas han sido realizados por Álex Pérez, integrante de la Agrupación Musical de la Sagrada Cena de Plasencia. Su diseño combina referencias a la imagen de la Virgen, el perfil monumental de Trujillo y los distintos espectáculos incluidos en el programa.

Durante varios días, la zona monumental cambiará el silencio habitual de sus piedras por el sonido de las campanas, la música y las voces de quienes regresan para celebrar. Entre la solemnidad de Santa María la Mayor y el ambiente de las noches de agosto, Trujillo volverá a demostrar que sus tradiciones vuelven a la vida cada vez que el pueblo se reúne para honrar su historia y compartirla con las nuevas generaciones.