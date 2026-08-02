Alcántara rinde homenaje a los héroes entre bambalinas que han mantenido vivo el sueño de todo un pueblo durante 40 años

Alcántara vuelve a convertirse en el gran escenario del teatro clásico en Extremadura y lo hace, además, con una edición muy especial. El municipio celebra desde este sábado la 40ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara.

Se trata de una cita que nació hace cuatro décadas con el propósito de acercar la cultura a un entorno patrimonial único y que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia. En esta ocasión, el certamen ha querido mirar hacia atrás para rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a escribir su historia y hacer del festival un referente nacional.

40 años de teatro clásico en Alcántara: el festival celebra su trayectoria y su gente / Cedida a El Periódico Extremadura

Lo que comenzó a mediados de los años 80 como una propuesta impulsada con pocos medios y mucha ilusión para aprovechar el extraordinario patrimonio histórico de Alcántara se ha transformado en un acontecimiento capaz de atraer cada verano a miles de espectadores.

Cuarenta años después, el festival no solo celebra su permanencia, sino también el trabajo colectivo que ha permitido consolidarlo como una de las grandes citas del teatro clásico en España.

Un recorrido por cuatro décadas de historia

El acto inaugural, celebrado este sábado en el Conventual de San Benito tras el tradicional recital del Grupo de Poesía de Alcántara en la Plaza de San Pedro, quiso realizar un viaje por la historia del certamen.

Durante la ceremonia fueron recordados todos los directores que han guiado el festival desde sus inicios, desde José Luis Sánchez Matas, impulsor de las primeras representaciones teatrales en 1984, y Antonio Guirau Sena, responsable de la primera edición oficial en 1985, hasta la actual directora, Rocío Montero, pasando por nombres como Antonio Amengual, Pablo Pérez de Lazárraga, Kiko Magariños, Olga Estecha, Montaña Granados, Fernando de Luis-Orueta o Francisco José Palomino.

Cada uno de ellos representó una etapa distinta en la evolución del certamen. Desde la consolidación de su identidad hasta la incorporación de nuevas propuestas, la apertura a todo el municipio o el impulso de la accesibilidad, el festival ha ido creciendo sin perder la esencia con la que nació hace cuatro décadas.

Los aplausos fueron para todo un pueblo

Los momentos más emotivos de la inauguración llegaron cuando el festival decidió reconocer a quienes normalmente permanecen lejos de los focos.

Uno de los homenajes estuvo dedicado al pueblo de Alcántara, cuya implicación ha acompañado al certamen desde sus primeras ediciones. Vecinos, asociaciones y voluntarios han contribuido durante años a que el teatro forme parte de la vida cotidiana de la localidad durante cada verano.

También recibió un reconocimiento especial Pedro Santano, trabajador municipal que ha participado durante décadas en la organización del festival y cuya labor ha resultado imprescindible para que cada edición pudiera desarrollarse con normalidad.

Un brindis por el futuro

La conmemoración incluyó un brindis colectivo con cava extremeño en el que participaron organización, instituciones, patrocinadores y público.

La directora del festival, Rocío Montero, invitó a celebrar no solo la historia del certamen, sino también "el futuro de un proyecto que continúa creciendo". El brindis estuvo dedicado tanto a quienes han construido estos 40 años como a los espectadores que siguen llenando el Conventual edición tras edición, con el deseo compartido de que el teatro siga formando parte de la identidad de Alcántara durante muchas décadas más.

El flamenco abrió el telón

Tras la inauguración institucional comenzó la programación escénica con 'La Gitanilla', una adaptación de la novela ejemplar de Miguel de Cervantes dirigida por Leyla Buitrago.

La propuesta trasladó al escenario la historia de amor entre Preciosa y un joven noble a través de una puesta en escena donde el flamenco adquirió un papel protagonista, fusionando tradición teatral y música para inaugurar una edición especialmente simbólica.

Nueve días en los que Alcántara respira teatro

El certamen continuará durante toda la semana con el Festival Off, talleres infantiles, espectáculos de calle y algunas de las producciones más esperadas de esta edición, entre ellas 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', protagonizada por Rafael Álvarez 'El Brujo', 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', 'Farra' y 'Doña Francisquita'.

Durante nueve días, plazas, calles y monumentos volverán a convertirse en escenario. En Alcántara el teatro hace tiempo que dejó de representarse únicamente sobre las tablas.

Cada verano se instala en el pueblo entero, y cuatro décadas después sigue demostrando que el mejor legado cultural no es solo el que permanece en los edificios históricos, sino el que continúa vivo gracias a las personas que lo mantienen generación tras generación.