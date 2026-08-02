Aldeacentenera crea espacio para que los sueños empresariales no tengan que emigrar

El reto demográfico se ha convertido en uno de los principales desafíos de los municipios rurales de la provincia de Cáceres. El envejecimiento de la población y la marcha de muchos jóvenes en busca de oportunidades laborales han condicionado el futuro de numerosas localidades.

Frente a esa realidad, cada vez son más los ayuntamientos que impulsan medidas para demostrar que los pueblos también pueden ofrecer empleo, emprendimiento y un proyecto de vida sin necesidad de abandonar el territorio.

En Aldeacentenera, ese compromiso se ha traducido este mes de julio en una actuación estratégica: la recuperación de 13 de las 14 parcelas del polígono industrial Las Erillas, un paso con el que el consistorio pretende sentar las bases para atraer actividad económica y favorecer la creación de empleo en el municipio.

Recuperar suelo para generar oportunidades

La adquisición, formalizada ante notaría, ha permitido que el Ayuntamiento incorpore nuevamente 4.608 metros cuadrados de suelo industrial a su patrimonio mediante una inversión de 50.688 euros. Las parcelas habían sido vendidas a manos privadas en 2007 y, casi 20 años después, recuperan el objetivo para el que fueron concebidas: convertirse en un espacio destinado al crecimiento empresarial.

Parcelas que se construirán en la zona izquierda del polígono industrial. / Cedida a El Periódico Extremadura

El alcalde de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, explica que esta actuación forma parte de una estrategia a largo plazo para recuperar patrimonio municipal y ponerlo al servicio de los vecinos. Según señala, el propósito es transformar un espacio que llevaba años sin cumplir su función en una herramienta capaz de generar empleo, atraer empresas y fortalecer la economía local.

Naves industriales para emprender sin salir del pueblo

El siguiente paso será la construcción de naves industriales municipales, una actuación que ya dispone de consignación económica en el Presupuesto Municipal de 2026. El número definitivo de edificios se concretará una vez finalice la redacción del proyecto técnico.

Estas instalaciones se ofrecerán en régimen de alquiler a precios asequibles, una fórmula con la que el consistorio quiere facilitar el crecimiento de las empresas ya existentes y apoyar a quienes desean emprender sin afrontar el elevado coste que supone construir una nave desde cero.

El Ayuntamiento de Aldeacentenera invierte 50.688 euros en recuperar 13 parcelas industriales / Cedido a El Periódico Extremadura

Aunque el procedimiento de adjudicación todavía no se ha abierto, Muñoz reconoce que el Ayuntamiento ya ha recibido numerosas muestras de interés por parte de vecinos y empresarios. Entre los sectores que han mostrado su intención de instalarse figuran empresas de carpintería metálica y aluminio, talleres, negocios de construcción, explotaciones agrícolas y ganaderas y pequeños proyectos de transformación, lo que confirma, a juicio del consistorio, "la necesidad de este tipo de infraestructuras".

El alcalde insiste en que "el proceso será completamente público" cuando llegue el momento, garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas.

Una estrategia para fijar población

Para el Ayuntamiento, el objetivo va mucho más allá de construir unas naves. Muñoz considera que disponer de suelo industrial y espacios accesibles para nuevas empresas puede convertirse en "una herramienta decisiva para frenar la despoblación", favorecer el relevo generacional del tejido empresarial y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de desarrollar su proyecto profesional sin abandonar el municipio.

El consistorio recuerda además que esta "no es la primera medida dirigida a fortalecer la actividad económica local". Hace cinco años adquirió la finca Valderuela del Tesorillo, colindante con la dehesa boyal municipal, y puso en marcha un sistema de adjudicación de los pastos públicos durante un periodo de cinco años.

Parcelas que se construirán en la zona derecha del polígono industrial. / Cedida a El Periódico Extremadura

Aquella iniciativa permitió beneficiar a 13 ganaderos y ganaderas del municipio, estableciendo un límite de 200 Unidades de Ganado Mayor por explotación para favorecer también la incorporación de nuevos profesionales al sector, mediante un canon anual de 150 euros por adjudicatario.

Mientras muchos municipios rurales buscan fórmulas para combatir la despoblación, Aldeacentenera apuesta por crear oportunidades antes que lamentar las marchas. Recuperar suelo industrial, apoyar a los emprendedores y facilitar el relevo generacional forman parte de una estrategia que persigue que el futuro del pueblo pueda escribirse, precisamente, sin tener que salir de él.