Solo siete municipios de Cáceres forman parte de VioGén pese a las más de 1.100 denuncias al año

La adhesión de Almaraz al Sistema VioGén supone un nuevo paso para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género en la provincia de Cáceres. El municipio formalizó su incorporación durante la Junta Local de Seguridad copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el alcalde, Juan Antonio Díaz, convirtiéndose en la séptima localidad cacereña integrada en esta herramienta estatal de coordinación policial.

El acuerdo permitirá que la Policía Local de Almaraz asuma de forma progresiva, en coordinación con la Guardia Civil, hasta el 50% de los casos de violencia de género catalogados como de riesgo bajo. En la actualidad, el municipio mantiene siete mujeres con protección policial, seis de ellas con riesgo bajo y una con riesgo medio.

Imagen de la firma de la adhesión de Almaraz al Sistema VioGén. / Ayuntamiento de Almaraz

Con esta incorporación, la provincia suma siete municipios adheridos a VioGén: Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Losar de la Vera, Malpartida de Plasencia y Almaraz. En el conjunto de Extremadura son ya catorce las localidades integradas, siete en cada provincia.

Más de un millar de denuncias al año

La ampliación del sistema llega en un contexto en el que la violencia de género continúa teniendo un importante impacto en la provincia. Según el Anuario Estadístico de Extremadura 2025, elaborado por la Junta con datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2024 se presentaron 1.156 denuncias por violencia de género en la provincia de Cáceres, una cifra ligeramente inferior a las 1.308 registradas en 2023, pero que sigue evidenciando la magnitud del problema.

La provincia registró una tasa de 59,01 denuncias por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media regional (61,90) y muy lejos de la nacional (80,30), aunque los datos muestran que la violencia machista continúa siendo una realidad cotidiana para cientos de mujeres cacereñas.

La violencia de género deja 39 menores de edad huérfanos / E.P.

El mismo informe refleja que los juzgados de la provincia tramitaron en 2024 un total de 165 órdenes de protección, de las que 105 fueron concedidas, lo que supone una tasa de adopción del 63,64%. Otras 60 solicitudes fueron denegadas. Un año antes se habían incoado 240 órdenes, de las que 205 obtuvieron resolución favorable.

La respuesta judicial también deja patente la dimensión del fenómeno. Durante 2024 fueron condenadas 284 personas por delitos relacionados con la violencia de género en la provincia, de las que 258 eran españolas y 26 extranjeras, mientras que únicamente 15 personas resultaron absueltas.

Además, el 27,07% de los procedimientos terminados concluyó con una sentencia condenatoria, un porcentaje superior tanto al registrado en el conjunto de Extremadura (25,70%) como al de la media nacional (15,60%).

¿Por qué solo siete municipios forman parte de VioGén?

Pese a estas cifras, la implantación del Sistema VioGén sigue siendo reducida en la provincia. De los 223 municipios cacereños, únicamente siete están integrados en esta red de protección, lo que supone apenas un 3% del total.

No obstante, la explicación no reside únicamente en la voluntad de los ayuntamientos. Para incorporarse al sistema es imprescindible disponer de un cuerpo de Policía Local con efectivos suficientes, firmar un convenio con el Ministerio del Interior y contar con agentes específicamente formados en violencia de género y en el manejo de la plataforma informática de VioGén.

Una vez adheridos, los policías locales asumen normalmente el seguimiento de los casos de riesgo no apreciado o riesgo bajo, mientras que la Guardia Civil o la Policía Nacional continúan responsabilizándose de los casos de mayor riesgo o complejidad.

Imagen de la reunión en Almaraz. / Ayuntamiento de Almaraz

Este requisito deja fuera a buena parte del mundo rural cacereño. La mayoría de los pequeños municipios carecen de Policía Local propia y dependen exclusivamente de la Guardia Civil para la atención de las víctimas.

No obstante, existen localidades con cuerpo policial que todavía no forman parte del sistema y que podrían incorporarse en el futuro si cumplen los requisitos técnicos y de personal. Es el caso de Coria, Miajadas, Trujillo, Jaraíz de la Vera, Moraleja, Talayuela o Valencia de Alcántara, entre otros municipios.

Una protección más cercana

El Sistema VioGén, impulsado por el Ministerio del Interior desde 2007, centraliza toda la información sobre los casos de violencia de género y permite que Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales compartan datos, evalúen el nivel de riesgo de cada víctima y coordinen las medidas de protección para evitar duplicidades y mejorar la respuesta institucional.

Precisamente esa cercanía fue uno de los aspectos destacados por el subdelegado del Gobierno durante la firma del convenio con Almaraz. "Cada municipio que se incorpora al Sistema VioGén fortalece la protección de las víctimas de violencia de género. La colaboración entre las policías locales y la Guardia Civil permite ofrecer una respuesta más cercana y eficaz", señaló José Antonio García, quien animó al resto de ayuntamientos con Policía Local a sumarse a esta red de protección.

La incorporación de Almaraz supone un nuevo avance en la extensión de VioGén en la provincia, aunque las cifras ponen de manifiesto que todavía queda recorrido para ampliar la cobertura territorial de un sistema llamado a desempeñar un papel cada vez más importante en la protección de las víctimas de violencia machista, especialmente en el medio rural, donde la coordinación entre administraciones resulta clave para garantizar una atención rápida, cercana y eficaz.