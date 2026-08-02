Albalá organiza una noche para caminar por los niños que nunca dejan de luchar

El cáncer afecta cada año a miles de personas en la provincia de Cáceres, no solo a quienes reciben un diagnóstico, sino también a sus familias, que necesitan apoyo especializado para afrontar la enfermedad.

En Extremadura se detectan anualmente más de 6.000 nuevos casos y, solo en la provincia cacereña, más de 2.300 personas entre pacientes y familiares directos requieren acompañamiento y atención.

Una iniciativa llena de esperanza

Una realidad que pone de manifiesto la importancia de seguir impulsando la investigación y la solidaridad. Con ese objetivo, Albalá volverá a movilizarse para convertir cada paso en una ayuda para la lucha contra el cáncer infantil.

La localidad celebrará el próximo 8 de agosto una nueva edición de su tradicional pasacalles y ruta nocturna benéfica, una actividad abierta a personas de todas las edades en la que el deporte y la convivencia volverán a ponerse al servicio de una causa solidaria.

Toda la recaudación obtenida a través de las inscripciones, fijadas en cinco euros por participante, se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer, con el propósito de contribuir a la investigación y a los programas de apoyo dirigidos a menores afectados por la enfermedad y a sus familias.

Cada inscripción, una ayuda para investigar

El cáncer continúa siendo uno de los grandes retos sanitarios. En Extremadura se diagnostican cada año más de 6.000 nuevos casos, mientras que en la provincia de Cáceres son miles las personas que, de forma directa o indirecta, necesitan apoyo psicológico, social o asistencial como consecuencia de esta enfermedad.

Aunque los avances médicos han permitido mejorar notablemente la supervivencia en muchos tipos de cáncer, las asociaciones insisten en que la investigación sigue siendo la herramienta más eficaz para seguir aumentando las posibilidades de curación y desarrollar tratamientos cada vez más precisos.

Por ello, iniciativas como la organizada en Albalá permiten transformar un gesto tan sencillo como inscribirse en una marcha popular en una aportación directa a esa labor investigadora.

Una ruta para todos los públicos

La salida está prevista a las 20:30 horas desde el Mercado de Ganado. El recorrido discurrirá por diferentes calles del municipio y continuará por enclaves como la Pista Jarripa, la finca La Carretona, El Encinar y el camino de Valdefuentes, completando un itinerario pensado para que pueda realizarse sin dificultad por participantes de diferentes edades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de agosto, ofreciendo la posibilidad de colaborar tanto a vecinos del municipio como a personas procedentes de otras localidades que quieran sumarse a esta iniciativa solidaria.

Música y convivencia tras la marcha

La jornada no concluirá al finalizar el recorrido. La organización ha preparado una degustación de montaditos variados para los participantes, además de una actuación del dj Samu Pérez, con la colaboración del establecimiento Bar La Terracita.

De esta forma, la cita busca combinar el carácter benéfico con un ambiente de convivencia que permita reunir a familias, grupos de amigos y vecinos en torno a un mismo objetivo.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Albalá, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Cultural Ecuestre de Albalá, entidades que vuelven a unir esfuerzos para convertir la solidaridad en protagonista de una de las noches del verano.

Mucho más que una caminata

Las marchas solidarias rara vez no se miden en kilómetros, sino en cuánta ayuda se consigue con ellas. Detrás de cada inscripción hay una aportación para la investigación, un mensaje de apoyo para quienes conviven con la enfermedad y una forma de recordar que el cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino también a todo su entorno.

Este mes de agosto, Albalá volverá a demostrar que un pueblo entero puede caminar en la misma dirección cuando el destino es ofrecer esperanza a quienes más la necesitan.