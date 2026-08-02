Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

Los eventos gastronómicos se han convertido en una de las iniciativas que más dinamizan la vida de los municipios, especialmente durante los meses de verano. En los últimos años, los festivales dedicados a las hamburguesas han ganado protagonismo en numerosas localidades y el mundo rural también ha querido sumarse a esta tendencia.

Monroy dará este mes de agosto ese paso con la celebración de la primera edición del Monroy Burger Fest Duck, una cita que combinará gastronomía, música y ocio para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

El municipio cacereño celebrará esta primera edición los días 7 y 8 de agosto en el Parque de los Patos, un espacio que se transformará durante dos noches en un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas artesanas y del ambiente festivo.

Monroy recupera la ilusión con la inauguración del renovado Parque de los Patos / Cedida a El Periódico Extremadura

La propuesta está organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Monroy y busca ampliar la oferta de actividades estivales de la localidad mediante una iniciativa que, además de poner el foco en la gastronomía, pretende generar movimiento económico y atraer visitantes a uno de los municipios del entorno de Cáceres.

Tres hamburgueserías para una primera edición

El festival reunirá a tres establecimientos especializados que ofrecerán algunas de sus elaboraciones más representativas. Los asistentes podrán degustar las propuestas de Los Gordos, Los Pininus y La Real Burger, tres negocios que apuestan por hamburguesas elaboradas con ingredientes de calidad y recetas que van más allá de la propuesta tradicional.

Durante los últimos años, este tipo de eventos ha experimentado un importante crecimiento en toda España. Las hamburguesas gourmet han dejado de ser únicamente un producto de restauración para convertirse en protagonistas de festivales que combinan cocina, música y ocio al aire libre.

Monroy se incorpora ahora a esa tendencia con una cita que pretende consolidarse como una nueva propuesta dentro del calendario veraniego del municipio.

Dos noches de gastronomía y música

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 21:00 horas tanto el viernes como el sábado y permanecerá en funcionamiento hasta el cierre de la jornada, sin una hora fijada previamente, permitiendo que el público disfrute del ambiente durante toda la noche.

La programación irá más allá de la oferta gastronómica. Desce el consistorio han anunciado actuaciones en directo, cuyos artistas todavía están pendientes de confirmación, así como una sesión musical con dj durante la noche del sábado, con el objetivo de prolongar el ambiente festivo una vez finalizada la cena.

La combinación de música y restauración se ha convertido en uno de los principales atractivos de este tipo de encuentros, que buscan ofrecer una experiencia completa y favorecer que vecinos y visitantes permanezcan más tiempo en el recinto.

El verano, aliado de los festivales gastronómicos

La celebración de eventos gastronómicos se ha consolidado como una herramienta para dinamizar la actividad social y económica de muchos municipios, especialmente aquellos de menor tamaño.

Además de atraer visitantes, este tipo de iniciativas favorecen el consumo local y generan un ambiente de convivencia que trasciende el propio atractivo culinario. En muchos casos, se convierten también en un escaparate para pequeñas empresas de hostelería que encuentran en estos festivales una oportunidad para dar a conocer su trabajo a nuevos clientes.

En los últimos años, Extremadura ha visto multiplicarse las citas dedicadas a productos como el queso, el jamón, el vino, el aceite o la cerveza artesana. Ahora, las hamburguesas se abren paso también en la programación estival con un formato que combina cocina contemporánea y entretenimiento.

Una nueva cita para el calendario estival

Con esta primera edición, Monroy amplía su programación de verano apostando por una propuesta diferente a las celebraciones tradicionales, pero pensada igualmente para convertirse en un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes.

La organización confía en que la buena acogida de esta edición sirva para consolidar el Monroy Burger Fest Duck como una cita fija en los veranos del municipio. Estos encuentros tienen la capacidad de llenar las plazas de conversación, música y convivencia, y cuando un pueblo consigue reunir a la gente alrededor de una mesa y de un buen ambiente, la gastronomía deja de ser solo comida para convertirse también en una forma de hacer comunidad.