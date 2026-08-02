De los niños a los mayores: la ludoteca que mantiene activo a Villar de Plasencia

La ludoteca municipal de Villar de Plasencia cambia de participantes con el paso de las estaciones. Durante el verano, abre sus puertas a los niños que viven en esta localidad del norte de Cáceres o pasan las vacaciones con sus abuelos y, cuando estos regresan a sus casas, en otoño, adapta su programación para mantener activas a las personas mayores.

La iniciativa permite aprovechar durante seis meses un mismo recurso municipal y responder a dos necesidades distintas. Primero, ofrece juegos, talleres y conciliación familiar y, después, se convierte en un lugar de encuentro donde los mayores ejercitan la memoria, aprenden a utilizar el móvil o participan en actividades propuestas por ellos mismos.

Estreno en verano

El espacio ya ha abierto sus puertas, desde que los niños terminaron el curso escolar a finales de junio, según ha explicado la alcaldesa del municipio, María José Pérez. Su horario en verano es de 10.00 a 14.00 horas y está dirigida a niños de entre 4 y 12 años.

María Ángeles Pérez es su monitora y apunta que el espacio se adapta al ritmo propio de las vacaciones. "Estamos en verano y también hay que disfrutar un poquito, por eso el horario es flexible", ha señalado. Hay que señalar que, aunque en Villar de Plasencia viven pocos niños durante el resto del año, la población infantil aumenta en estas fechas con la llegada de menores que pasan las vacaciones junto a sus abuelos.

Juegos y talleres

Las actividades se desarrollan tanto dentro de la ludoteca, situada en la biblioteca municipal, como en distintos espacios del municipio. Los niños realizan manualidades, salen al parque y participan los martes y los jueves en juegos con pistolas y globos de agua, señala su monitora.

La programación también incorpora contenidos educativos y culturales relacionados con la actualidad o con las propuestas que se celebran en Villar de Plasencia. Durante estos días, por ejemplo, los participantes han conocido información sobre el próximo eclipse y han trabajado sobre la época romana antes de unas jornadas temáticas en la piscina relacionadas con el festival de teatro de Mérida.

El objetivo es que los menores encuentren propuestas diferentes cada mañana y puedan relacionarse con otros niños durante su estancia en el pueblo. La monitora ha subrayado también que el servicio también permite "dar un respiro a las familias" porque el horario de mañana facilita que los menores permanezcan atendidos y entretenidos mientras sus padres o abuelos realizan otras tareas.

Conciliación rural

La alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez, ha explicado que la ludoteca funciona desde 2019 gracias a una subvención de la Diputación de Cáceres vinculada al programa Activa Cultura, dividido en las áreas de Cultura, Deporte y Dinamización.

El Ayuntamiento destina la parte correspondiente a dinamización a mantener la ludoteca durante los seis meses de duración del contrato. "Se hacen salidas al parque, recorridos por el pueblo y un montón de actividades con la dinamizadora. Están entretenidos durante el verano y conciliamos también", ha señalado la alcaldesa.

La presencia de menores que regresan durante las vacaciones permite además formar un grupo más amplio en un municipio con poca población infantil durante el curso. La ludoteca crea así un espacio de convivencia para quienes residen habitualmente en Villar de Plasencia y para quienes vuelven cada verano.

Cambio de generación

Pero al contrario de lo que puede suceder en otras poblaciones, la actividad no desaparece cuando terminan las vacaciones escolares porque, a partir del inicio del curso escolar, la programación tiene otros destinatarios, las personas mayores del pueblo, y se realiza al menos dos tardes a la semana.

"Como los niños ya se van, se me ocurrió darle otra salida a la ludoteca con las personas mayores", ha explicado María José Pérez, la alcaldesa del municipio. De esta forma, la subvención permite incorporar a este colectivo y mantener el contrato de dinamización durante los meses de otoño e invierno.

Según sus intereses

Según ha explicado, los mayores realizan talleres de memoria, aprenden a manejar diferentes funciones del teléfono móvil, hacen punto o plantean otras propuestas de acuerdo con sus preferencias. No existe una programación completamente cerrada, ya que los contenidos se organizan atendiendo a sus intereses.

"Hacen lo que les apetece un poco, según la demanda, pero la finalidad es mantenerse activos y estar juntos también durante el invierno", ha señalado la alcaldesa.

De esta forma, aunque cambian los participantes y las actividades, un servicio, la ludoteca de Villar de Plasencia, mantiene el propósito de evitar la inactividad y favorecer las relaciones personales en el pueblo.