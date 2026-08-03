Abandonan a siete cachorros en un contenedor de basura en un pueblo de Cáceres

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de abandono de animales domésticos y otro de maltrato animal después de que, presuntamente, arrojara un saco con siete cachorros de perro al interior de un contenedor de basura en un municipio del norte de la provincia de Cáceres.

Los hechos se remontan a principios del pasado mes de junio, cuando un vecino de la localidad alertó a la Policía Local tras percatarse de la presencia de los animales en el interior del contenedor. Los agentes municipales acudieron al lugar y dieron aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

Los siete cachorros, que acababan de nacer y aún eran lactantes, fueron rescatados de inmediato y trasladados a una clínica veterinaria. Allí recibieron atención urgente al presentar una importante infestación de pulgas. Además, las elevadas temperaturas y el riesgo de deshidratación hacían temer por su supervivencia, por lo que la rápida intervención resultó decisiva para salvarles la vida.

Agente toma muestra de ADN de uno de los cachorros. / Guardia Civil

Tras el rescate, los agentes iniciaron una investigación para identificar al responsable del abandono. En el transcurso de las pesquisas tomaron muestras de ADN de los cachorros y de tres perros machos propiedad del sospechoso, localizados en una parcela próxima. La supuesta madre de la camada no pudo ser localizada durante la inspección, al encontrarse desaparecida o extraviada en ese momento.

Delito confesado

Las investigaciones culminaron con la identificación del presunto autor, quien, según ha informado la Guardia Civil, reconoció haber abandonado a los animales. Con las pruebas obtenidas y esa confesión, los agentes procedieron a investigarlo como presunto responsable de un delito de abandono de animales domésticos y otro de maltrato animal.

Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.

La Guardia Civil ha destacado que la colaboración ciudadana y la rápida actuación coordinada entre el vecino que dio la voz de alarma, la Policía Local y los agentes del Seprona fueron determinantes para evitar la muerte de los siete cachorros, que se encontraban en una situación de grave peligro cuando fueron localizados.