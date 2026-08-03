Memoria Histórica
La Diputación de Cáceres impulsa un campamento para formar a jóvenes en valores democráticos a través del ocio
Durante diez días, 20 adolescentes becados participarán en debates, talleres y actividades deportivas en el Albergue Alagón Natura para fomentar el pensamiento crítico
La Diputación Provincial de Cáceres pondrá en marcha este mes de agosto el Campamento de Valores Democráticos, una iniciativa pionera con la que pretende acercar a los jóvenes los principios de la democracia mediante actividades de ocio educativo, convivencia y participación. El programa se desarrollará del 11 al 20 de agosto en el Albergue Alagón Natura de Valdeobispo y contará con 20 plazas becadas dirigidas a adolescentes de entre 14 y 17 años de la provincia.
Durante diez días, los participantes combinarán actividades formativas con propuestas deportivas y de naturaleza en un entorno pensado para favorecer el aprendizaje, el diálogo y el trabajo en equipo. El objetivo es fomentar el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el compromiso con valores como la igualdad, la justicia social y el respeto a la diversidad.
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la importancia de crear espacios donde la juventud pueda expresar sus ideas y participar activamente en la sociedad. "Si queremos que la sociedad del futuro funcione y avance, debemos crear espacios de debate para la juventud, que tienen mucho más que decir y que, en muchas ocasiones, especialmente en el medio rural, no encuentra los espacios en los que poder expresar esas opiniones o propuestas", ha señalado.
Talleres, ocio y democracia
El programa incluirá debates, dinámicas de role-playing, talleres de comunicación y creación de pódcast, con el fin de acercar a los participantes al funcionamiento de las instituciones democráticas y proporcionarles herramientas para identificar la desinformación y analizar de forma crítica la información que reciben.
Además de la formación, el campamento ofrecerá talleres de inglés y una amplia programación de actividades de ocio y aventura, entre ellas senderismo, piragüismo, rocódromo, gymkanas y veladas nocturnas, buscando combinar el aprendizaje con la convivencia y la diversión.
Con esta propuesta, impulsada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cáceres, la institución pretende promover entre los jóvenes una ciudadanía más activa y participativa, especialmente en el ámbito rural, favoreciendo el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades sociales en un entorno de convivencia.
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