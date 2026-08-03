La Diputación de Cáceres impulsa un campamento para formar a jóvenes en valores democráticos a través del ocio

La Diputación Provincial de Cáceres pondrá en marcha este mes de agosto el Campamento de Valores Democráticos, una iniciativa pionera con la que pretende acercar a los jóvenes los principios de la democracia mediante actividades de ocio educativo, convivencia y participación. El programa se desarrollará del 11 al 20 de agosto en el Albergue Alagón Natura de Valdeobispo y contará con 20 plazas becadas dirigidas a adolescentes de entre 14 y 17 años de la provincia.

Durante diez días, los participantes combinarán actividades formativas con propuestas deportivas y de naturaleza en un entorno pensado para favorecer el aprendizaje, el diálogo y el trabajo en equipo. El objetivo es fomentar el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el compromiso con valores como la igualdad, la justicia social y el respeto a la diversidad.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la importancia de crear espacios donde la juventud pueda expresar sus ideas y participar activamente en la sociedad. "Si queremos que la sociedad del futuro funcione y avance, debemos crear espacios de debate para la juventud, que tienen mucho más que decir y que, en muchas ocasiones, especialmente en el medio rural, no encuentra los espacios en los que poder expresar esas opiniones o propuestas", ha señalado.

Talleres, ocio y democracia

El programa incluirá debates, dinámicas de role-playing, talleres de comunicación y creación de pódcast, con el fin de acercar a los participantes al funcionamiento de las instituciones democráticas y proporcionarles herramientas para identificar la desinformación y analizar de forma crítica la información que reciben.

Además de la formación, el campamento ofrecerá talleres de inglés y una amplia programación de actividades de ocio y aventura, entre ellas senderismo, piragüismo, rocódromo, gymkanas y veladas nocturnas, buscando combinar el aprendizaje con la convivencia y la diversión.

Con esta propuesta, impulsada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cáceres, la institución pretende promover entre los jóvenes una ciudadanía más activa y participativa, especialmente en el ámbito rural, favoreciendo el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades sociales en un entorno de convivencia.