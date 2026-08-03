Malpartida de Plasencia moviliza 5,3 millones para mantener sus servicios y acometer nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia gestionará este año un presupuesto de 5.315.790 euros, unas cuentas en las que el gasto de personal y el mantenimiento de los servicios municipales concentrarán la mayor parte de los recursos disponibles.

A estas partidas se sumarán las inversiones incorporadas mediante modificaciones de crédito y subvenciones de otras administraciones. La actuación más importante será la reparación de caminos y daños provocados por las lluvias de febrero, para la que el municipio ha obtenido unos 400.000 euros del Ministerio.

El peso de los servicios municipales

El alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, ha explicado que aproximadamente el 60% del presupuesto municipal se destinará a gastos de personal, mientras que entre un 20% y un 25% corresponderá al gasto corriente.

Barrado ha defendido que este elevado desembolso responde al número de servicios que presta directamente el ayuntamiento. Entre ellos, ha citado los pisos tutelados, el centro asistencial, el centro infantil, el gimnasio municipal, la ayuda a domicilio, la limpieza viaria, el mantenimiento de jardines, la brigada de obras y la limpieza de los edificios municipales.

Una plantilla para mantener los servicios

Para mantener estos servicios, el ayuntamiento cuenta con entre 60 y 75 trabajadores eventuales, además de unos 30 o 35 empleados fijos, entre personal laboral y funcionarios. Una parte de las contrataciones temporales se financia mediante los programas de empleo de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, aunque el consistorio también debe realizar aportaciones con fondos propios, según ha señalado Barrado.

A este gasto se añaden el incremento del salario mínimo y las mejoras salariales aprobadas para los empleados públicos. Ante las críticas de la oposición por el peso de esta partida, Barrado ha subrayado que reducirla obligaría a prescindir de servicios. "¿Qué hacemos para depender menos del personal? ¿Cerramos servicios como la guardería, que también es una herramienta de conciliación para las familias?", ha planteado como ejemplo.

Unos 400.000 euros para cinco caminos

La mayor actuación prevista fuera del funcionamiento ordinario del ayuntamiento será la reparación de los daños causados por las lluvias torrenciales y las avenidas de agua registradas durante el mes de febrero. El alcalde ha resaltado que Malpartida de Plasencia ha obtenido alrededor de 400.000 euros del Ministerio para actuar en cinco caminos del término municipal.

En este sentido, el ayuntamiento se presentó a dos convocatorias de ayudas, una gestionada a través de la Junta de Extremadura y otra del Gobierno central. Aunque le concedieron ambas, finalmente el consistorio ha optado por la ayuda del Ministerio porque ofrece una mayor libertad para ejecutar las actuaciones. "Estamos elaborando el proyecto para dejar más adecuados los caminos y actuar también en algún puente y en otros puntos dañados por las avenidas de agua, el viento y las lluvias torrenciales", ha afirmado Barrado.

Inversiones mediante modificaciones de crédito

Por otro lado, una parte importante de las inversiones municipales no aparece inicialmente en el presupuesto ordinario, sino que se incorpora mediante modificaciones de crédito. Barrado ha explicado que, tras la liquidación de las cuentas, el ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de unos 2,2 millones de euros.

De esa cantidad, alrededor de 1,8 millones pueden destinarse a inversiones financieramente sostenibles, según ha destacado. De esta forma, el consistorio recurrirá a estos recursos para atender diferentes necesidades surgidas en instalaciones, espacios públicos y servicios municipales.

Parques, gimnasio y pabellón

Entre las actuaciones previstas, el alcalde ha nombrado la remodelación de varios parques infantiles. En algunos casos se realizará una intervención de mayor envergadura, mientras que en otros se sustituirán los elementos de mobiliario que se encuentran deteriorados.

También se cambiará el suelo del gimnasio municipal, que necesita "un pavimento especial" de goma para amortiguar el impacto de las pesas y proteger las instalaciones. A ello se suma una aportación municipal para completar la financiación de la renovación de la cubierta del pabellón.

El entorno de Matadero Arte

Otra de las inversiones previstas será la urbanización del entorno del espacio Matadero Arte. Se trata de un proyecto pendiente desde la pandemia que, según ha explicado el alcalde, quedó paralizado por distintas dificultades relacionadas con una línea eléctrica de Iberdrola.

En este caso, el ayuntamiento realizará aportaciones a los planes provinciales para poder completar la financiación necesaria. Las modificaciones presupuestarias incluyen igualmente recursos para los servicios de obras y limpieza y para diferentes gastos de mantenimiento municipal.

Mejoras en los pisos tutelados

El consistorio también instalará equipos de aire acondicionado en la cocina de los pisos tutelados, unas dependencias que han sido remodeladas recientemente. El equipamiento necesario se encuentra, de hecho, en proceso de licitación.

Barrado ha avanzado además que el ayuntamiento busca una persona o empresa interesada en hacerse cargo del bar de los pisos tutelados. La concesión se planteará inicialmente por un año, con la posibilidad de prorrogar el contrato durante otros cuatro.

La residencia de mayores

Por otro lado, y en relación a la residencia de mayores que no terminó de construirse, Barrado mantiene también su intención de conseguir financiación de la Junta de Extremadura para desarrollar el proyecto y tener también un centro de día. En este sentido, ha informado de que tiene previsto reunirse el próximo 13 de agosto con la presidenta de la Junta y le expondrá la necesidad de financiación.

La residencia de mayores de Malpartida de Plasencia, sin finalizar. / Toni Gudiel

El alcalde ha destacado que Malpartida de Plasencia tiene cerca de 5.000 habitantes y no dispone de un centro de día. "Hay municipios incluso más pequeños que sí tienen este servicio, que es muy necesario", ha defendido.

La propuesta de construir una residencia surgió ante la imposibilidad de adaptar el actual edificio de los pisos tutelados a las nuevas normativas, debido a sus dimensiones, la distribución de los espacios y la anchura de los pasillos. Barrado ha insistido en que la ejecución del proyecto depende de la voluntad de la administración autonómica y confía en poder conocer en la reunión de agosto si la Junta está dispuesta a participar en su financiación.

La capacidad de almacenamiento de agua

Otro tema que quiere tratar también con María Guardiola es la ampliación de la capacidad de la estación de tratamiento de agua potable y, especialmente, de los depósitos de almacenamiento.

Barrado ha explicado que la población de Malpartida de Plasencia aumenta durante el verano entre 3.000 y 3.500 personas y puede acercarse a los 8.000 habitantes. "Tenemos una demanda muy fuerte y poca capacidad de almacenamiento", ha advertido. De hecho, el ayuntamiento adquirió en su momento un terreno situado junto a las instalaciones actuales para facilitar una posible ampliación.