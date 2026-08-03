Moraleja te reta a descubrir al asesino en una investigación a tamaño real

Resolver un asesinato, seguir pistas, interrogar a sospechosos y descubrir al culpable antes que el resto de participantes. Esa será la misión que tendrán quienes se atrevan a participar en la propuesta más misteriosa del verano en Moraleja.

El municipio transformará parte de sus calles en el escenario de un Cluedo en Vivo, una experiencia inmersiva en la que los asistentes dejarán de ser simples espectadores para convertirse en investigadores de un crimen que solo podrá resolverse utilizando el ingenio y la observación.

La actividad se celebrará este sábado, a partir de las 23:45 horas, en el Parque Fluvial, junto al Rollo Picota, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad. La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse en la Casa de Cultura o a través del teléfono habilitado por la organización.

Una investigación a pie de calle

La historia arrancará con un asesinato ficticio que dará comienzo a la investigación. A partir de ese momento, cada participante deberá reconstruir lo ocurrido respondiendo a cuatro preguntas fundamentales: quién cometió el crimen, cómo sucedió, cuándo tuvo lugar y cuál fue el motivo.

A diferencia del tradicional juego de mesa, en esta ocasión serán los propios jugadores quienes recorrerán el escenario buscando pruebas, interrogando a personajes y relacionando cada pista para acercarse a la verdad.

La propuesta convierte el espacio público en un tablero a tamaño real donde la lógica y la capacidad de observación resultarán mucho más importantes que la velocidad. Cada decisión podrá acercar a los participantes al desenlace o conducirlos hacia una hipótesis equivocada.

Una forma diferente de vivir el verano

Los juegos inmersivos han experimentado un importante crecimiento durante los últimos años. Escape rooms al aire libre, yincanas temáticas o investigaciones criminales ficticias se han consolidado como una alternativa de ocio que combina entretenimiento, participación y trabajo en equipo.

Frente a otras actividades en las que el público adopta un papel pasivo, este formato convierte a cada participante en protagonista de la historia. No existen dos investigaciones iguales, ya que cada grupo interpreta las pruebas de manera distinta y puede llegar a conclusiones diferentes antes de descubrir la solución.

Precisamente esa capacidad para implicar al público explica que este tipo de iniciativas se hayan incorporado cada vez con más frecuencia a la programación cultural y de ocio de numerosos municipios.

El Parque Fluvial se convierte en escenario

El entorno del Parque Fluvial ofrecerá la ambientación perfecta para desarrollar una historia cargada de suspense. La actividad comenzará cerca de la medianoche, un horario que contribuirá a reforzar el ambiente de misterio que propone la organización.

La elección del Rollo Picota como punto de partida añade además un atractivo especial a una experiencia que busca integrar el patrimonio local dentro del propio desarrollo del juego. Durante unas horas, un espacio habitual de paseo dejará de ser simplemente un parque para convertirse en el escenario donde se esconderán pruebas, sospechosos y secretos por descubrir.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Moraleja, Gata Negra, Misterios en Vivo y Aackama, entidades que vuelven a apostar por propuestas de ocio diferentes para dinamizar el verano en la localidad.

Mucho más que un juego

Esta actividad nace con el verdadero objetivo de que los participantes puedan compartir una experiencia diferente. Durante una noche, Moraleja cambiará la rutina por el suspense y permitirá que vecinos y visitantes se conviertan en detectives por unas horas.

Hay historias que se leen, otras que se ven y algunas que solo pueden resolverse siguiendo las pistas antes de que el culpable consiga escapar.