Más de 70 animales buscan un futuro: Brozas organiza un festival solidario con exhibiciones y música para ayudarlos

Este jueves, Brozas celebrará su primera edición de la Extrem&dura Ibérica Fest, a partir de las 22.00 horas, con música, danza y exhibiciones caninas como herramientas de sensibilización. La presentación del evento solidario tuvo lugar en la mañana de este martes en el jardín del palacio de Carvajal, donde estuvieron presentes tanto la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado, como la presidenta de la Asociación SOS 112 Vagabundo, Mariluz Frejo.

La cita nace con un doble objetivo: recaudar fondos para que la protectora pueda trasladarse a unas nuevas instalaciones y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo que desde hace más de veinte años desarrolla la asociación en la lucha contra el abandono y el maltrato animal.

Actualmente, SOS 112 Vagabundos atiende a más de 70 animales de varias especies, desde perros y gatos hasta ovejas o aves, y necesita encontrar un nuevo espacio desde el que continuar desarrollando su actividad.

"Hoy quienes siempre han tendido la mano necesitan que la sociedad extienda la mano hacia ellos", señaló Hurtado durante la presentación. La alcaldesa destacó que desde el Ayuntamiento no dudaron en respaldar una iniciativa que pretende convertirse en una cita de referencia y recordó que la labor de la asociación va mucho más allá del rescate de animales, al participar también en la defensa de sus derechos y en procedimientos judiciales relacionados con casos de maltrato.

Un refugio para seguir salvando vidas

La presidenta de SOS 112 Vagabundos explicó que la totalidad de los fondos que se recauden durante el festival se destinarán a financiar el traslado de la protectora. "Necesitamos encontrar un nuevo espacio porque en el que estamos no nos permiten seguir", afirmó Frejo, quien reconoció que garantizar la reubicación de todos los animales es, en estos momentos, la principal preocupación de la asociación.

Galería | Las imágenes de la presentación de Extrem&dura Ibérica Fest de Brozas / Pablo Parra

SOS 112 Vagabundos lleva más de dos décadas dedicada al rescate, recuperación y búsqueda de adopciones para animales abandonados o víctimas de maltrato. Además, colabora habitualmente con ayuntamientos, administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad, participando también en actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la legislación sobre bienestar animal.

"Hemos asumido numerosas responsabilidades con escasos recursos, movidos únicamente por el compromiso y el respeto hacia los animales", destacó Frejo, que defendió la necesidad de seguir reforzando la protección animal y de implicar a la sociedad en esta tarea.

Música, danza y exhibiciones caninas

Bajo el nombre de Extrem&dura Ibérica Fest, el festival reunirá sobre el escenario de la Plaza de Toros de Brozas a artistas y colectivos que participarán de manera completamente altruista. El programa incluirá actuaciones de la Escuela de Danza Española de María Gontán, el grupo Palante, la Escuela de Leila Buitrago y sesiones de DJ, además de exhibiciones a cargo de educadores caninos procedentes de distintos puntos de Extremadura.

Programación 22.00 horas: Exhibición de educación canina de la mano de Soraya Noriega

22.30 horas: Exhibición canina de agility con el adiestrador Runforfo

23.00 horas: Exhibición canina de salto vertical de la mano de Flaycan

23.30 horas: Música en directo, cante y baile flamenco con la Escuela de Baile Irene Gontán

00.45 horas: Gran fiesta remember 80/90 con DJ Newkuk (para finalizar, música actual para los más jovenes)

La presidenta de la asociación explicó que el evento busca también estrechar lazos entre Extremadura y Portugal y trasladar un mensaje común de respeto hacia los animales. "Queremos que Extremadura sea conocida también por el trabajo constante de quienes defienden estos valores y luchan activamente contra el maltrato animal", aseguró.

La entrada al evento es un donativo que se puede comprar por avanzado o de forma presencial en taquilla, variando el precio según la opción. Como la primera, adultos pagan 6 euros y niños de hasta cinco años 3, mientras que en taquilla se encarece 50 céntimos (6,50 y 3,50).

Cómo colaborar

Más allá de asistir al festival, SOS 112 Vagabundos recuerda que existen diferentes formas de colaborar con la asociación. Las personas interesadas pueden realizar donaciones económicas, apadrinar alguno de los animales que permanecen bajo su cuidado, aportar pienso o materiales para las futuras instalaciones, ofrecer terrenos o colaborar como voluntarios.

Galería | Las imágenes de la presentación de Extrem&dura Ibérica Fest de Brozas / Pablo Parra

Frejo hizo especial hincapié en la necesidad de contar con personas dispuestas a implicarse en el día a día de la asociación, ya sea ayudando en el cuidado de los animales o prestando apoyo en ámbitos como la comunicación o las redes sociales. "Necesitamos ayuda de muchas maneras", resumió la presidenta, convencida de que la implicación ciudadana será clave para garantizar el futuro de una asociación que lleva más de veinte años dando una segunda oportunidad a cientos de animales.