El proyecto ISLA V de Cáceres logra el pleno empleo en transporte sanitario: el 100% del alumnado encuentra trabajo tras el curso

El proyecto ISLA V de la Diputación de Cáceres comienza a recoger los primeros resultados de su apuesta por una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral. De los nueve itinerarios formativos que ya han completado su evaluación, el de Transporte Sanitario ha alcanzado un dato inmejorable: las diez personas que finalizaron el curso han encontrado trabajo en la empresa donde realizaron las prácticas, logrando una inserción laboral del 100%.

Se trata del mejor resultado obtenido hasta el momento por este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que busca mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante itinerarios especializados y un contacto directo con las empresas de la provincia.

Formación adaptada a las necesidades del mercado

Los nueve itinerarios evaluados hasta ahora se han desarrollado en distintos municipios cacereños y han estado orientados a sectores que actualmente demandan mano de obra, como la atención sociosanitaria, la cocina, el transporte sanitario, la seguridad privada, la informática o la habilitación para la docencia.

El caso más destacado es el del curso de Transporte Sanitario, dirigido a participantes de la comarca Tajo-Salor-Almonte. Las diez personas que completaron la formación fueron contratadas por la empresa en la que realizaron las prácticas, un resultado que pone de manifiesto la estrecha relación entre el programa formativo y las necesidades reales del tejido empresarial.

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. / Diputación de Cáceres

También arrojan resultados positivos los distintos itinerarios de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, aunque con diferencias según la localidad donde se impartieron. Moraleja registra la mayor inserción laboral, con un 87%, seguida de Guijo de Granadilla (58%), Jarandilla de la Vera (50%) y Alcuéscar (33%). La Diputación ya ha anunciado que este itinerario volverá a ofertarse próximamente en nuevos municipios.

Por su parte, los cursos de Cocina, desarrollado en Trujillo, y de Habilitación para la Docencia alcanzan ambos una inserción laboral del 33% durante las cuatro semanas posteriores a la finalización de la formación.

Del aula al puesto de trabajo

Detrás de estas cifras hay historias de personas que han conseguido incorporarse al mercado laboral poco después de completar su formación. Es el caso de María Ángeles García, vecina de Casillas de Coria, quien asegura que el curso de Atención Sociosanitaria le ha permitido volver a trabajar tras un largo periodo en paro. "Llevaba bastante tiempo desempleada y gracias al curso actualmente estoy trabajando en la residencia de Torre de Don Miguel", explica.

Una experiencia similar relata David Díaz, del Casar de Cáceres, participante en el itinerario de Transporte Sanitario. "Estaba desempleado y gracias a este curso no solo descubrí una verdadera vocación profesional, sino que además salí directamente con trabajo al terminar", afirma.

Las prácticas, la puerta de entrada al empleo

Uno de los pilares del proyecto ISLA V es la colaboración con las empresas de cada comarca. En muchos casos, son precisamente las entidades que acogen al alumnado durante el periodo de prácticas las que terminan incorporándolo a sus plantillas.

Además de la formación técnica, el programa acompaña a los participantes durante el proceso de búsqueda de empleo y facilita el contacto directo entre las empresas y las personas candidatas, favoreciendo una incorporación más rápida al mercado laboral.

Galería | Quince personas concluyen su formación en seguridad privada gracias al proyecto ISLA V / Diputación de Cáceres

Los datos difundidos corresponden únicamente a los itinerarios que ya han superado el seguimiento realizado cuatro semanas después de finalizar la formación. Aún está pendiente de evaluación el curso de Sistemas Microinformáticos, mientras que el itinerario de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas y Explosivos presenta unas características particulares, ya que la incorporación al sector depende de la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Aun así, un 33% de su alumnado encontró empleo en otras actividades durante ese mismo periodo.

No obstante, según los datos ya facilitados, la media de inserción sería de alrededor de un 56%.

Nuevos cursos

La Diputación de Cáceres continuará desarrollando el proyecto ISLA V durante los próximos meses con nuevas acciones formativas. Está previsto que se abran convocatorias para cursos de Auxiliar de Almacén con manejo de carretillas, Operaciones Básicas de Cocina y Corte de Jamón, Servicios Auxiliares de Peluquería y Cuidados Estéticos, Comercio Electrónico y Dropshipping y Panadería y Repostería Artesanal, dirigidos a distintas comarcas de la provincia.

Las personas interesadas podrán obtener más información a través del correo electrónico islav@dip-caceres.es.