100 semanas de movilización: Oliva de Plasencia continúa su lucha contra la planta de biometano

La oposición vecinal a la planta de biometano proyectada en Oliva de Plasencia alcanzará este domingo un nuevo hito. La plataforma Salvemos Oliva de Plasencia celebrará el próximo 9 de agosto sus 100 semanas consecutivas de concentración ciudadana, una movilización que comenzó en septiembre de 2024 y que se ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces para rechazar la instalación de una planta de biometanización de alperujo en el entorno de la dehesa del municipio.

La plataforma asegura que la efeméride simboliza "la fuerza, la perseverancia y la unión de todo un pueblo" frente a un proyecto que consideran una amenaza para el entorno natural, la calidad de vida y el futuro de la localidad.

Imagen de una de las concentraciones. / Salvemos Oliva de Plasencia

El origen de la movilización se remonta a mayo de 2024, cuando un grupo de vecinos comenzó a organizarse tras conocer la intención de implantar esta instalación industrial junto a la dehesa. Desde entonces, además de las concentraciones semanales, los integrantes de la plataforma han trabajado en el análisis de los proyectos presentados y en la elaboración de alegaciones técnicas y jurídicas durante el periodo de exposición pública, que concluyó en octubre de 2024.

Defensa de la dehesa

Los vecinos sostienen que su rechazo al proyecto responde a la voluntad de preservar el modelo de vida del municipio. Entre sus principales preocupaciones citan la posible aparición de olores permanentes, el incremento del tráfico pesado, el ruido y el impacto que una actividad industrial de estas características podría tener sobre la tranquilidad del pueblo durante todo el año.

Adenex aboga por una evaluación ambiental "más exigente" para la planta de biometano de Plasencia. / AGENCIAS

La plataforma también pone el foco en la protección de la dehesa que rodea el municipio, un espacio que consideran parte esencial de la identidad local y que alberga especies protegidas como la cigüeña negra o el milano real. A su juicio, este patrimonio natural no debería verse comprometido por un proyecto que, aseguran, no aportaría beneficios reales para la localidad.

Una reivindicación que mira al futuro

Más allá de la oposición a la planta, los integrantes de Salvemos Oliva de Plasencia defienden que su movilización pretende garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando del municipio en las mismas condiciones en las que ellos lo heredaron. En este sentido, reivindican la conservación de la dehesa, del paisaje y de la convivencia vecinal como elementos fundamentales del futuro de la localidad.

Tras casi dos años de protestas, la plataforma asegura que mantiene intacto el compromiso adquirido desde el primer día y continuará defendiendo sus posiciones "con respeto y con argumentos", convencida de que la voz de los vecinos debe ser escuchada.

La concentración conmemorativa de las 100 semanas tendrá lugar el próximo domingo, 9 de agosto, a las 10.00 horas en la Plaza del Llano de Oliva de Plasencia.