La estrategia de turismo inteligente de la Diputación de Cáceres: una nueva forma de impulsar el territorio.

El turismo de la provincia de Cáceres vive una transformación que va mucho más allá de la incorporación de nuevas tecnologías. La Diputación de Cáceres impulsa una estrategia provincial de Destino Turístico Inteligente (DTI) que busca mejorar la gestión del turismo, fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía, y garantizar un modelo de desarrollo más sostenible, innovador y orientado a las personas.

La provincia cuenta con un extraordinario patrimonio natural, cultural y gastronómico, distribuido en decenas de municipios y destinos con identidad propia. Gestionar esa diversidad de forma coordinada es uno de los grandes retos del territorio. Precisamente ahí nace la estrategia DTI: un modelo que utiliza la información, la innovación y la cooperación para facilitar una mejor toma de decisiones, ofrecer mejores servicios y generar un impacto positivo tanto para quienes visitan la provincia como para quienes viven en ella. Esta visión está alineada con el Plan Estratégico de Marketing Turístico Sostenible de la Provincia de Cáceres 2020-2030, que apuesta por un modelo de gobernanza compartida y una gestión turística basada en el conocimiento del territorio.

Para hacer posible esta transformación, la Diputación de Cáceres lidera el proyecto "Gobernanza e Inteligencia Turística Territorial y activación del subnodo de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID)", una iniciativa financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU. El proyecto persigue desarrollar capacidades digitales, integrar datos procedentes de diferentes fuentes, mejorar la experiencia del visitante y reforzar la gobernanza turística provincial mediante herramientas de inteligencia turística que apoyen la toma de decisiones.

Uno de los elementos clave de este modelo es la Smart Office, la oficina técnica que coordina el proyecto y acompaña a todos los agentes implicados en el proceso de transformación. Su función no es únicamente técnica: actúa como punto de encuentro entre administraciones, gestores turísticos, empresas y profesionales para facilitar la implantación del modelo, impulsar la colaboración entre destinos y coordinar acciones de comunicación, formación y dinamización, y garantizar que las herramientas desarrolladas respondan a las necesidades reales del territorio. Además, vela por la calidad del proyecto, la coordinación entre actuaciones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la Diputación, garantizando que las herramientas desarrolladas respondan a las necesidades reales del territorio.

Este enfoque colaborativo convierte la inteligencia turística en un recurso compartido. Los datos dejan de ser únicamente información técnica para transformarse en conocimiento útil que ayuda a comprender mejor cómo evoluciona la actividad turística, identificar oportunidades, mejorar la planificación y favorecer un desarrollo equilibrado del territorio. Todo ello beneficia tanto a las administraciones como a las empresas turísticas y, por supuesto, a la ciudadanía, que dispone así de un modelo turístico más sostenible, mejor organizado y con mayor capacidad para generar oportunidades económicas y sociales.

La estrategia provincial de Destino Turístico Inteligente (DTI) entiende, además, que la transformación digital solo es posible si las personas y el ecosistema turístico completo del territorio participan en ella. Por eso incorpora un amplio programa de sensibilización, capacitación y transferencia de conocimiento dirigido a distintos perfiles: responsables públicos, personal técnico, empresas turísticas y agentes del territorio. Entre las actuaciones realizadas y previstas se incluyen jornadas, sesiones informativas, recursos divulgativos, materiales de apoyo, acciones formativas y webinars que facilitan el conocimiento de las herramientas digitales y fomentan una auténtica cultura del dato en el ecosistema turístico provincial. El objetivo es favorecer el conocimiento del ecosistema PID (Plataforma Inteligente de Destino), impulsar la apropiación tecnológica y construir una narrativa compartida sobre el modelo de turismo inteligente en la provincia.

En este proceso, los habitantes de la provincia desempeñan un papel fundamental. Un destino inteligente no se construye únicamente con tecnología, sino con la implicación de las personas que viven en él, conocen su patrimonio y participan activamente en su desarrollo. La colaboración entre administraciones, empresas, asociaciones y población local permite generar un turismo más respetuoso con el entorno, más conectado con la identidad del territorio y mejor preparado para afrontar los retos del futuro.

La transformación ya está en marcha y seguirá incorporando nuevos recursos, contenidos y oportunidades de participación. A través del portal del proyecto, cualquier persona puede conocer la evolución de la estrategia, acceder a materiales divulgativos, consultar las próximas acciones formativas y descubrir cómo la inteligencia turística contribuye a construir una provincia más conectada, innovadora y preparada para el futuro.

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