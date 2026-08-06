'Agosto Vivo' reúne en Gargüera actividades solidarias para recaudar alimentos destinados a Cáritas

La localidad cacereña de Gargüera, en la comarca de La Vera, ha puesto en marcha el programa 'Agosto Vivo', una iniciativa que combina actividades de ocio y deporte con un fin solidario: la recogida de alimentos para Cáritas Diocesana de Plasencia.

El proyecto comenzó el pasado 3 de agosto y está organizado por un grupo de vecinos voluntarios en coordinación con el Ayuntamiento de Gargüera. A lo largo del mes se desarrollará un amplio programa dirigido a todos los públicos.

Entre las actividades previstas figuran rutas en bicicleta, marchas senderistas, búsquedas del tesoro, juegos populares, talleres de cómic, sesiones de karaoke y una minidisco, además de otras propuestas pensadas para fomentar la participación vecinal durante el verano.

La organización ha habilitado tres puntos de recogida de alimentos. Dos de ellos permanecerán de forma permanente en el Ayuntamiento y el Centro Social, mientras que un tercer punto será itinerante y se instalará en los lugares donde se celebren las distintas actividades programadas.

Con esta iniciativa, los organizadores pretenden combinar el ocio estival con la solidaridad, animando tanto a los vecinos como a los visitantes a participar en las actividades y colaborar con la donación de alimentos que se destinarán a las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Plasencia.