Convierte el aburrimiento del verano en una impresora de ideas en Arroyo de la Luz

¿Alguna vez has imaginado transformar una idea nacida en tu cabeza en un objeto tridimensional? Ya no es necesario disponer de una impresora 3D en casa para dar ese primer paso. Este mes de agosto, el Circular FAB de Arroyo de la Luz propone una alternativa diferente para quienes quieran aprovechar las vacaciones aprendiendo diseño tridimensional, una de las tecnologías con mayor proyección de futuro.

La iniciativa llega de la mano de un taller gratuito de Autodesk Fusion, un software de referencia en el ámbito del diseño industrial y la fabricación digital que permitirá a los participantes aprender desde cero a crear modelos en tres dimensiones. La formación comenzó este martes y continuará durante los días 11, 12, 18 y 19 de agosto, en horario de 11:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Circular FAB de la localidad.

Lejos de ser una actividad reservada únicamente para profesionales especializados, el curso está pensado para cualquier persona interesada en iniciarse en el diseño digital y descubrir cómo convertir una idea en un proyecto real.

Del ordenador a la fabricación

Durante las distintas sesiones, los asistentes conocerán los principios básicos del diseño paramétrico, una metodología que permite modificar fácilmente las dimensiones y características de un objeto sin necesidad de empezar el trabajo desde cero.

A partir de esos conocimientos iniciales aprenderán a modelar piezas, crear ensamblajes tridimensionales y desarrollar proyectos preparados para distintos sistemas de fabricación digital. Entre ellos se encuentran tecnologías cada vez más presentes en empresas y centros de innovación, como la impresión 3D, el mecanizado mediante CNC, el corte por láser o diferentes procesos automatizados de producción.

De este modo, el taller no solo enseña a utilizar un programa informático, sino que acerca a los participantes al funcionamiento de herramientas que ya forman parte de numerosos sectores industriales y tecnológicos.

Una habilidad cada vez más demandada

El diseño en tres dimensiones ha dejado de ser una disciplina exclusiva de grandes empresas para convertirse en una competencia cada vez más valorada en ámbitos muy diversos.

Arquitectura, ingeniería, fabricación industrial, desarrollo de productos, diseño de mobiliario, joyería y educación son solo algunos de los sectores que utilizan este tipo de programas para transformar ideas en prototipos y productos finales.

Conocer el funcionamiento de plataformas como Autodesk Fusion puede abrir nuevas oportunidades tanto a estudiantes como a personas emprendedoras o profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en un entorno laboral cada vez más vinculado a la digitalización.

Inscripción abierta

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización hasta completar las plazas disponibles.

La propuesta forma parte de la programación estival del Circular FAB y pretende acercar el diseño digital a perfiles muy diversos, demostrando que no es necesario contar con conocimientos previos para comenzar a explorar las posibilidades que ofrece esta tecnología.

Innovación abierta para todos

La actividad se desarrolla en el Circular FAB de Arroyo de la Luz, uno de los espacios impulsados por la Diputación de Cáceres para acercar las tecnologías de la llamada Cuarta Revolución Industrial a los municipios de la provincia.

Estos centros funcionan como laboratorios de innovación abiertos a la ciudadanía, donde cualquier persona puede acceder a formación especializada, experimentar con nuevas tecnologías y desarrollar proyectos relacionados con la fabricación digital, la robótica, el diseño o el emprendimiento.

El objetivo pasa por facilitar que tanto particulares como empresas encuentren nuevas formas de crear, innovar e incluso generar oportunidades de empleo aprovechando herramientas que hasta hace pocos años solo estaban al alcance de grandes compañías.

Mucho más que aprender un programa

Detrás de cada objeto diseñado en tres dimensiones hubo primero una idea. Este verano, Arroyo de la Luz invita precisamente a dar ese primer paso para aprender a convertir la imaginación en un modelo digital y descubrir que la creatividad también puede construirse línea a línea sobre una pantalla.

Hay días en que esta época parece eterna, y esta es la oportunidad perfecta para salir de la rutina y además aprovechar para aprender algo nuevo. El verano suele ser sinónimo de descanso, pero también puede convertirse en el momento perfecto para descubrir nuevas habilidades.