Artistas, salas, estudios y asociaciones: Cáceres 2031 reúne el ecosistema cultural extremeño en una sola guía

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 continúa dando pasos para fortalecer el tejido creativo de la región. La Oficina de Activación Cultural (OAC) ha presentado la primera Guía de Creación Cultural de Extremadura, una herramienta que pretende facilitar el desarrollo de proyectos culturales y poner en contacto a artistas, asociaciones, empresas y profesionales de toda la comunidad.

La nueva guía nace con la vocación de convertirse en un recurso práctico para cualquier persona o colectivo que desarrolle iniciativas culturales en Extremadura. En un único documento reúne espacios de creación, salas de ensayo, estudios de grabación, centros culturales, profesionales, entidades y otros recursos repartidos por toda la región, con el objetivo de facilitar el acceso a infraestructuras y fomentar la colaboración entre los distintos agentes del sector.

Más allá de funcionar como un directorio, la publicación busca fortalecer las conexiones dentro del ecosistema cultural extremeño. La Oficina de Activación Cultural pretende favorecer el encuentro entre proyectos, impulsar nuevas colaboraciones y contribuir a consolidar una red de trabajo entre creadores, gestores y entidades culturales.

Una herramienta en permanente crecimiento

La guía ha sido concebida como un documento abierto y en constante actualización. La intención es incorporar periódicamente nuevos espacios, profesionales, convocatorias, ayudas y recursos, al tiempo que artistas, asociaciones y colectivos podrán solicitar la inclusión de sus propios proyectos.

Esta primera edición ya recoge decenas de recursos distribuidos por toda Extremadura, desde espacios para la creación joven y centros culturales hasta estudios de grabación, platós audiovisuales y profesionales especializados en diferentes disciplinas. El objetivo es ofrecer una radiografía del potencial creativo de la región y facilitar que quienes trabajan en el ámbito cultural puedan encontrarse y generar nuevas oportunidades.

Desde la organización destacan además que esta iniciativa representa uno de los primeros legados permanentes de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. La Oficina de Activación Cultural continúa consolidándose como un servicio estable de acompañamiento, asesoramiento y profesionalización para el sector cultural extremeño.

Se puede descargar en el enlace aportado por la organización.